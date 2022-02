La Policía realizó más de 200 actas de infracción, de las cuales 46 fueron por alcohotest positivo

Compartir

Teniendo en encuentra el importante movimiento de personas por la temporada de verano, el receso escolar y administrativo, la Policía incrementó el número de efectivos en las calles para fortalecer la seguridad pública.

Cada fin de semana la Policía de Formosa realiza operativos de cuidado y protección en toda la provincia, afectando una gran cantidad de recursos humanos y logísticos en lugares estratégicos, eventos culturales, artísticos, deportivos, en inmediaciones a locales comerciales, bancos, cajeros automáticos, entre otros.

En el caso de los locales bailables, se destacan efectivos en las inmediaciones antes, durante y después de cada evento; sólo este fin de semana se movilizaron más de 4.700 personas en estos acontecimientos.

Con el objetivo de desalentar la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido y a menores, la fuerza provincial articula acciones preventivas con inspectores de la Dirección de Bromatología Municipal, detectando locales que infringen la Ordenanza Municipal, realizando las Actas de Infracción, y si es necesario colocan la faja de clausura.

Durante recorridas en las calles, fueron demoradas varias personas por ebriedad y desorden, iniciándose causas contravencionales con intervención del Juez de Paz de Menor Cuantía en turno de esta ciudad.

También se aprehendió a personas que registraban pedidos de captura, las que fueron trasladadas a las distintas unidades operativas, donde se confeccionaron los Expedientes y quedaron alojados a disposición de la justicia.

Seguridad vial

En el marco del Plan de Prevención Vial “Todos Unidos Por la Vida Verano 2021/2”, cuya estrategia es ejecutada por la Dirección General Policía de Seguridad Vial.

Este fin de semana se labraron más de 236 Actas de Infracción a la Ley Nacional de Tránsito, de ese número 46 fueron por alcohotest positivo, conducta que pone en riesgo la seguridad del tránsito, ya que el alcohol al volante fomenta los siniestros viales.

Se sacó de circulación 44 motocicletas y 11 vehículos por faltas graves a la Ley de Tránsito. Asimismo, se retuvo 105 licencias de conducir.

Recomendaciones

Se intensificaron los controles en espejos de agua, ríos, riachos, lagunas y represas para evitar la presencia de personas, recomendando a la ciudadanía formoseña no ingresar a estos lugares ya que no están habilitados. El objetivo es generar conciencia para que niños, adolescentes y personas mayores no pongan en peligro sus vidas o la de sus seres queridos.

En la Biosfera de Laguna Oca ingresaron durante el fin de semana 3.560 personas, que disfrutaron en familia de su atractivo, donde además se realizan avisaje de aves.

La Unidad Regional Uno de Formosa, Dos con asiento en Pirané, Tres Clorinda, Cuatro Laguna Blanca, Cinco Las Lomitas, Seis Ingeniero Juárez y Siete General Güemes, como así sus respectivas delegaciones, desplegaron acciones preventivas e intensificaron los operativos de seguridad en sus respectivas jurisdicciones.

