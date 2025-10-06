La Policía recuperó bienes robados e identificó a los presuntos autores

Integrantes de la Comisaría El Colorado lograron esclarecer un hecho de hurto ocurrido en el barrio El Arco de dicha localidad, recuperando los elementos sustraídos e identificando a los presuntos responsables.

El hecho fue denunciado por un vecino que informó que, durante su ausencia, personas desconocidas ingresaron a su vivienda y se llevaron una motoguadaña, una calcha completa de suela con freno cromado y un basto de cuero color marrón.

Tras la denuncia, se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes por el delito de “Hurto”, con intervención del Juzgado de Instrucción en turno.

El personal policial, junto a la Sección Brigada Investigativa, desplegó una intensa labor que permitió localizar los bienes robados.

Durante las averiguaciones, los uniformados se entrevistaron con una vecina, quien manifestó que su hermano había trasladado los elementos, atribuyéndolos a un tercero, y los entregó de forma voluntaria.

Los objetos fueron secuestrados en legal forma, reconocidos por el damnificado y puestos a disposición del magistrado interviniente.

En tanto, los presuntos autores del hecho ya fueron identificados y las diligencias continúan para lograr su detención.