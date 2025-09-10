La Policía recuperó objetos de valor e identificó al responsable del ilícito

Efectivos de la brigada de investigación de la Comisaría Seccional Sexta secuestraron en el barrio Nueva Formosa un televisor de 32 pulgadas, una caja de herramientas y prendas de vestir, sustraídos de una vivienda del San Juan Bautista, de esta ciudad.

Este martes por la mañana, los policías tomaron conocimiento sobre la sustracción de pertenencias de una casa y de inmediato se realizaron las tareas investigativas, lo que permitió establecer la identidad del autor y el lugar donde realizó la venta de los bienes.

Luego llegaron a un inmueble de Nueva Formosa, donde se entrevistaron con el dueño, quien entregó de forma voluntaria los elementos que adquirió de buena fe.

En consecuencia, se iniciaron las actuaciones procesales y sus pares de la Dirección Policía Científica documentaron el procedimiento.

Los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial; mientras continúa la investigación para detener al sujeto, que está identificado.