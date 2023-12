La Policía refuerza su presencia en cercanía de bancos y cajeros automáticos

La Policía de Formosa planifica de manera constante acciones preventivas de seguridad en inmediaciones a las entidades bancarias y cajeros automáticos de todo el territorio provincial, trabajo que se refuerza los días de pago de haberes y beneficios sociales.

En lo que respecta al microcentro capitalino, efectivos de la Comisaría Seccional Primera, del Departamento Informaciones Policiales, Zona Uno del Comando Radioeléctrico Policial y la Sección Motorizada Alacrán, coordinan estrategias de prevención en forma conjunta.

Idéntico trabajo se realiza en el Distrito Cinco con efectivos de la Delegación de la Unidad Regional Uno y otros barrios de la ciudad que disponen de cajeros automáticos.

También se desplegará personal policial en las principales avenidas, plazoletas e inmediaciones de los comercios.

A esta actividad, se suman las recorridas de los móviles y el apoyo de la sección motorizada de la fuerza, contando además con efectivos de civil con el objetivo de evitar ilícitos.

Este trabajo se inicia en la madrugada de este miércoles y se extenderá hasta el cierre de la actividad bancaria.

Recomendaciones

La Policía brinda algunas recomendaciones para que las personas operen con más tranquilidad en los cajeros al momento de extraer dinero:

• No facilitar a otras personas sus claves personales, incluso cuando se entra al lobby, por lo que se aconseja que el dinero se cuente y se guarde antes de salir del cajero.

• En caso de acceder por primera vez al cajero, solicitar al personal del banco toda la información necesaria acerca del uso de las tarjetas; por ejemplo, el cambio de código de identificación, de acceso, clave o contraseña personal (password, PIN) asignada por la entidad, por uno que el usuario seleccione, el que no debería ser su dirección personal ni su fecha de nacimiento u otro número que pueda obtenerse fácilmente de documentos que se guarden en el mismo lugar que su tarjeta.

• Evite divulgar el número de clave personal o de escribirlo en la tarjeta magnética provista o en un papel que se guarde con ella, ya que dicho código es la llave de ingreso al sistema y por ende a sus cuentas.

• No digitar la clave personal en presencia de personas ajenas, aun cuando pretendan ayudarlo. No facilite la tarjeta magnética a terceros, ya que ella es de uso personal. Guardar la tarjeta magnética en un lugar.