La comunicación permanente con los vecinos y la respuesta inmediata son algunas de las prioridades del sistema integral de la fuerza, que hace de nexo con otras instituciones.

Los nuevos tiempos exigen a la mujer y el hombre de la Policía de la provincia de Formosa no sólo más capacitación para prevenir e investigar delitos, sino una mayor predisposición al momento de actuar como nexo o mediadores entre los problemas de la gente y las soluciones de cuestiones comunitarias.

Desde el Comando Superior de la fuerza, se explicó que, en el marco de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno provincial, la seguridad es abordada desde una mirada integral donde la Policía interactúa con otras instituciones públicas y privadas para responder a los requerimientos de la comunidad, con un sentido cada vez más social e inclusivo.

Por eso la seguridad pública en la provincia se apoya en dos ejes fundamentales, políticas públicas claras y precisas que definen la estrategia y policías preparados y comprometidos para dar respuesta al vecino, basándose en la participación ciudadana y la Policía de Proximidad, con efectivos como auxiliares de la justicia con presencia activa en las calles, en controles fijos y móviles, recorridas por los barrios y operativos.

La Policía refuerza su trabajo de fortalecimiento de la seguridad ciudadana e implementa tácticas en materia de prevención e investigación de distintas modalidades delictivas, a lo largo y lo ancho de la geografía provincial.

Allí adquiere trascendencia la Línea gratuita 911 “Emergencias de la Comunidad Organizada” (ECO), dependiente de la Dirección General de Informática Policial, que cumple un rol fundamental entre los requerimientos de los vecinos y la respuesta policial.

Cada llamada que ingresa por la operadora se convierte en un caso derivado a los móviles policiales más cercanos de la zona del Comando Radioeléctrico Policial (CRP), cuyos efectivos son los primeros en llegar y brindar la escucha y la contención a las víctimas de un ilícito u otro tipo de situaciones comunitarias que requieran una solución.

Después se da intervención a la Policía de Proximidad, a la dependencia jurisdiccional para desarrollar un trabajo más a fondo a fin de esclarecer o profundizar la respuesta que motivó el llamado.

En ese punto, la comisaría, subcomisaría o destacamento es la encargada de analizar el hecho y solicitar en caso de ser necesaria la presencia de la Policía Científica para documentar evidencia, pedir asistencia del SIPEC, la Línea 102 o de cualquier otro organismo del Estado provincial o municipal, según corresponda.

Se actúa desde una visión integral e integrada a una planificación, donde la seguridad no sólo es competencia de la Policía sino de las diferentes instituciones y todos los integrantes de la comunidad organizada.

Las intervenciones son diversas, desde procedimientos de tránsito, hasta aquellos contra el narcomenudeo que permiten la permanente desarticulación de los centros de distribución de drogas en los barrios, desalentar la práctica del abigeato en sus diferentes formas, hasta responder a requerimientos que nada tienen que ver con lo netamente policial, a fin de ganar eficiencia en los dispositivos de seguridad urbana y rural.

Como la función primera de la Policía es garantizar la seguridad ciudadana, la Institución vuelca sus mayores esfuerzos en la planificación de tareas para optimizar sus recursos humanos y logísticos, a fin de ganar eficacia y eficiencia en las acciones.

Eso no sería posible sin el apoyo del Estado y de la Comunidad en su conjunto, quienes son los protagonistas centrales al momento de marcar una visión y fijar objetivos claros hacia los cuales se avanza en forma sostenida.

Línea 911 ECO

Según los datos de la Dirección General de Informática, sólo en lo que va del año la línea 911 ECO recibió 484.488 llamadas, de las cuales 46.647 fueron por requerimiento policial (9%), 15.069 por consultas varias (3%), coordinación 32.408 (7%), repeticiones 13.091 (3%), Plan General de Operaciones (PGO) 276.376 (57%) y molestias 100.897 (21%).

Dentro del Plan General de Operaciones se encuentran incluidos todos aquellos códigos que las comisarías, Subcomisarías y las zonas que dependen del Comando Radioeléctrico Policial utilizan para impactar en el sistema del 911 y la operatividad de calle que efectúan mediante la planificación estratégica establecida por el Comando Superior.

La Línea 911 ECO tiene coordinación con el SIPEC por el servicio de ambulancia y con la Municipalidad ante fenómenos meteorológicos para realizar el relevamiento del cuadro de situaciones en los barrios.

También cuenta con un moderno sistema de comunicación que permite recibir llamadas de urgencia y emergencia durante las 24 horas.

La tarea consta de tres procesos fundamentales: las llamadas ingresan a través de un sistema rotativo de cinco líneas y son atendidas por las operadoras para ser enviadas, según las urgencias, al área de despacho.

Todas las llamadas que ingresan al 911 quedan grabadas y existe una auditoría interna que permite evaluar la respuesta que se da a cada uno de los requerimientos para poder mejorar la eficiencia del servicio.

