La Policía rescató dos zorros de monte que estaban atrapados en un pozo

Compartir

Linkedin Print

Efectivos del Destacamento Costanera Vuelta Fermoza, acudieron hasta el predio del ex Banco Marina, donde dos zorros de monte quedaron atrapados al caer a un pozo; los uniformados realizaron la extracción y los devolvieron a su hábitat natural.

La intervención policial tuvo lugar el viernes último alrededor de las 11:30 horas, cuando integrantes del Destacamento Costanera de la Policía de Formosa se encontraban de recorrida por la avenida, donde tomaron contacto con un hombre que solicitó lo acompañen hasta el predio conocido como ex Banco Marina, para rescatar a dos zorros chicos de monte que se encontraban atrapados en un pozo, presumiendo que estos animales pudieron verse acorralados por una importante quema imprudente de pastizal que se produjo en la zona durante los últimos días.

Ante la situación, se dio aviso al personal de la Dirección de Registro, Control y Fiscalización del Ministerio de la Producción y se solicitó la presencia de los efectivos de la Unidad Especial de Policía Ecológica (UEPE), quienes acudieron con todos los elementos de seguridad, no obstante colaboraron los efectivos del Destacamento Costanera.

Utilizando cuerdas para descender, lograron capturar a los animales, según los especialistas se encontraban al momento con un alto grado de deshidratación, ya que se encontraban atrapados en ese sitio hace varios días. Tras sacarlos, fueron devueltos a su hábitat natural.