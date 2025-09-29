La Policía sacó de circulación a 31 conductores alcoholizados

La fuerza provincial desplegó recursos humanos y logísticos en operativos de seguridad vial y ciudadana durante el fin de semana, en inmediaciones a locales bailables, en los barrios de la ciudad capital y en todo el interior provincial.

En ese amplio dispositivo, integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) controlaron con alcoholímetros a 1676 personas, labraron 121 actas de infracción y detectaron a 31 conductores alcoholizados en toda la provincia.

También sacaron de circulación unas 11 motos y retuvieron 51 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.

Seguridad deportiva

La Policía diagramó operativos de seguridad el sábado, en el marco de los partidos por el Torneo Clasificatorio 2025 en los clubes Fontana y Sol de América.

Seguridad ciudadana

Los servidores públicos tuvieron una activa presencia en los barrios y realizaron servicios de seguridad en espacios e instituciones públicas.

Entre ellos, plazas, paseos, escuelas, centros de salud, cajeros automáticos, comercios, más las principales avenidas y calles internas, a fin de fortalecer el vínculo con la comunidad formoseña.

En este sentido, se valora el compromiso y la colaboración de los vecinos, que resultan de gran importancia para obtener resultados eficaces en estas tareas preventivas.

Además se movilizaron unas 4304 personas en distintos locales bailables de la ciudad y eventos, donde la Policía desplegó sus recursos antes, durante y después de la culminación de las actividades.