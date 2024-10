La Policía secuestró 24 caballos y demoró a tres sujetos

Efectivos de la fuerza provincial demoraron a tres sujetos y secuestraron preventivamente un total de 24 equinos, en virtud a que no todos presentaban marca visible; en tanto los sujetos que los arreaban no contaban con las documentaciones que justifiquen la propiedad.

El hecho ocurrió el lunes último, alrededor de las 19:00 horas, cuando integrantes del Destacamento Río Muerto realizaban recorridas de prevención por la Ruta Nacional 86, en cercanías de un puesto ganadero, jurisdicción de Guadalcazar.

Allí, observaron a tres hombres que se encontraban arreando animales, por lo que se acercaron a los sujetos y los identificaron; también verificaron los animales que estaban llevando.

Los sujetos, de 19 y 33 años, arreaban un total de 24 caballos de distintos sexos y pelajes. Al consultarles por las documentaciones de los animales, los sujetos expresaron no contar con ellas, pero afirmaban que todos eran de su propiedad.

Se constató que no todos los equinos tenían marca y que la actividad que se encontraban haciendo no tenía conocimiento el personal policial.

Ante la situación, los sujetos fueron trasladados hasta la dependencia policial y el procedimiento se informó a la Jueza de Instrucción Correccional de Las Lomitas, quien dispuso que, una vez justificada de manera legal la propiedad de los animales, se iniciaría causa contravencional a los sujetos y, si no, el correspondiente Expediente judicial.

Este martes, con la colaboración de efectivos de la Unidad de Asuntos Rurales (UEAR) Delegación Zalazar, se llevó adelante la verificaron de las marcas en el corral.

Finalizado ese trabajo, se informó a la jueza el resultado, disponiendo que inicie una causa de “averiguación procedencia y propietario equinos”. Asimismo, dispuso que se entregue los animales a las personas que los trasladaban en carácter de depósito judicial.

Para mover la hacienda se debe contar con las documentaciones correspondientes de autoridad competente, situación que constantemente es controlada en ruta por el personal de la fuerza provincial, para evitar hechos de abigeato o la sustracción de animales; más aún en zonas de frontera.