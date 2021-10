La Policía secuestró camioneta con los guarismos adulterados

Compartir

Tras una rápida intervención de efectivos policiales en la ciudad de Clorinda procedieron a la aprehensión de un hombre que se movilizada en una camioneta con guarismos adulterados y la cual se hallaba acondicionada presumiblemente para traslado de estupefacientes o mercaderías de contrabando.

La intervención se registró siendo las 15:30 horas del miércoles, cuando efectivos de la Delegación de Drogas Peligrosas de la ciudad de Clorinda realizaban tareas investigativas, constataron una camioneta Toyota Hilux circular por el barrio 25 de Mayo, cuyo conductor al notar la presencia de los policías aceleró rápidamente perdiéndose en las calles internas del mencionado barrio.

No obstante a ello, los efectivos lograron tomar el dominio de la camioneta y tras verificación efectuada con la División Informática se pudo establecer que correspondía a un vehículo Ford Kuga, registrado en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, no coincidiendo con el rodado observado.

Ante dicha situación rápidamente se desplegaron por toda la ciudad a fin de profundizar la investigación llegando con el trabajo de campo realizado a detectar el vehículo en un lavadero ubicado por calle Italia y Rivadavia de dicha localidad, cuyo encargado al ser entrevistado refirió que un sujeto desconocido dejó el vehículo para realizar el lavado.

Seguidamente los investigadores montaron una vigilancia discreta en el sector siendo que momentos después, dieron con el conductor de la camioneta, quien se disponía a retirar el vehículo.

Allí en presencia de testigos hábiles, verificaron la camioneta, constatando que los números de guarismos se hallaban a simple vista adulterados, y el interior del rodado no cuenta con asientos traseros, tratándose presumiblemente de un vehículo generalmente utilizado para el traslado de estupefacientes o mercaderías de contrabando.

Convocados al sitio personal de Policía Científica documento las actuaciones procesales llevadas a cabo, poniéndose en conocimiento del procedimiento al Juez de turno quien dispuso la aprehensión del sujeto y el secuestro de la camioneta.

Por ello, detenido y rodado fueron trasladados a sede policial, donde el detenido fue notificado de su situación procesal quedando alojado en celdas de la Comisaria Territorio Naciones, y junto al rodado a disposición del magistrado interviniente.

