La Policía secuestró dos motos con adulteraciones

Integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial secuestraron dos motocicletas: una Yamaha YBR y Zanella ZB, con documentaciones falsas y adulteraciones en los grabados de las numeraciones.

El primer procedimiento tuvo lugar este martes por la mañana, cuando los policías realizaban un control vehicular, en el marco del “Operativo Uso Correcto de Semáforos”, en la intersección de la avenida Néstor Kirchner y 8 de Abril.

Durante ese trabajo, demoraron a un motociclista de 34 años, que conducía una Yamaha YBR, y al verificar el rodado detectaron que la cédula era apócrifa y los números del motor estaban regrabados.

Después, alrededor de las 11:45 horas, los uniformados acudieron hasta la Comisaría Novena para labrar el acta de infracción a una motocicleta Zanella ZB.

Al inspeccionar la cédula, se determinó que era falsa, mientras que el verificador determinó que los guarismos del motor y cuadro presentaban desgaste y regrabado.

También se detectó que la placa de la patente no era la otorgada por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA).

Ante la situación, se realizaron las actuaciones procesales, con la colaboración de la Dirección General de Policía Científica.

En ambos casos, los rodados fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde permanecen secuestrados y a disposición de la Justicia provincial.