La Policía secuestró más de 2000 litros de combustible

Una camioneta Chevrolet C-10 conducida por un hombre, transportaba combustible por la Ruta Nacional 86, a la altura del kilómetro 1327, al detectar la maniobra la fuerza provincial procedió al secuestro y detención respectivamente.

El procedimiento se concretó el sábado último cerca de las 18 horas, mientras los efectivos policiales recorrían su jurisdicción, detectaron una camioneta con desperfecto mecánico sobre la cinta asfáltica, que ponía en riesgo la seguridad del tránsito.

Cuando descendieron para realizar regulación de tránsito en el lugar para evitar siniestros, detectaron que el rodado transportaba en la carrocería dos tanques tipo jaulas y un bidón con combustible; situación que llamó la atención de los uniformados.

Ante la situación irregular identificaron al conductor, un hombre de 36 años, quien refirió que no tenía licencia para transporte de sustancia peligrosa; el vehículo no tenía las señaléticas de la sustancia transportada.

Ante ese escenario, el personal de la dependencia jurisdiccional con la colaboración de efectivos de Destacamento de Bomberos Laguna Blanca y de la Delegación Policía Científica, se determinó que transportaba 2.015 litros en total.

En virtud a que el vehículo no reúne las condiciones de seguridad para el transporte de combustible, ni contaba con documentación obligatoria de organismos nacionales que acredite la actividad, conforme lo establecido en la Ley Nacional de Tránsito 24.449, Artículo 56, Inc. h), que regula la forma correcta para el transporte de sustancias peligrosas, se procedió al secuestro del rodado y de los bidones, los que fueron trasladados a la unidad operativa con la colaboración del personal de la Municipalidad local.

El hombre fue notificado de su situación procesal y una vez finalizadas las diligencias, continuó en libertad y la causa quedo en manos de la Justifica Federal N° 1 con asiento en la ciudad de Formosa.