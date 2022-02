La Policía secuestró más de 50 kilos de carne vacuna y ovina en Ingeniero Juárez

Compartir

Fue durante un operativo de rutina sobre la Ruta Provincial N° 39, donde detectaron y secuestraron carne vacuna transportadas en una camioneta sin contar con las documentaciones exigidas por la ley.

El procedimiento se realizó alrededor de las 19:40 horas del viernes, cuando efectivos de la Brigada de Investigaciones, Comisaría local y el Comando Radioeléctrico Ingeniero Juárez, realizaban un control de rutina sobre la ruta provincial N° 39 inmediaciones al santuario Gauchito Gil.

En ese lugar se detuvo la circulación de una camioneta Toyota Hilux, a los efectos de identificar al conductor y dos acompañantes, como así establecer si el rodado cuenta con pedido de secuestro por encontrarse involucrado en alguna causa judicial.

Allí se constató que transportaba producto cárnico. Al solicitarle las documentaciones exigidas por la ley para el transporte del ese producto, exhibió los mismos, determinándose que la faena se realizó sin control policial, en tanto el vehículo utilizado no es apto para el transporte por no contar con cámara de refrigeración, provocando que la carne pierda la cadena de frío.

Ante la irregularidad detectada, se procedió al secuestro de más de 52 kilogramos de carne vacuna y también carne ovina, a los efectos de establecer la salubridad de la carne, el mismo fue peritado por un veterinario, informando que no es apto para el consumo humano por haber perdido la cadena de frío.

Al respecto se inició causa contravencional con intervención del Juzgado de Paz de Menor Cuantía de esa localidad.

Procedimientos como este, son de vital importancia a los efectos de evitar la comisión de ilícitos en zona rural y el transporte del producto faenado para su comercialización, sin tomar los recaudos necesarios de salubridad, bromatológicas que avalen la condición de la carne.

Por otra parte, fortalecen las políticas públicas de seguridad, en consonancia con el Ministerio de Seguridad que se vienen implementando en todo el territorio provincial, con la finalidad de evitar delitos de abigeato, con especial énfasis en zona rural.

