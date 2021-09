La Policía secuestró más de 500 mil pesos y más de 2 mil dólares

Compartir

Efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones, tras una prolija investigación sobre un hecho de “Estafa Reiterada”, realizaron una requisa domiciliaria en el barrio Don Bosco y secuestraron más de 500 mil pesos, más de 2 mil dólares, documentaciones, tickets del Banco Formosa y Nación, entre otros elementos de interés.

Del hecho se tomó conocimiento a través de una denuncia realizada por una mujer en la Subcomisaría de la localidad de Villa Escolar, quien refirió que dias atrás un hombre se constituyó hasta su domicilio ubicado en el barrio Santa Rita de dicha localidad, y tras engaños, le prometió iniciar trámites para que pudieran acceder a Pensiones Nacionales, para la misma y otras 74 personas, solicitándole a cada uno la suma de dos mil pesos y fotocopia del documento nacional de identidad, como únicos requisitos y que hasta el momento no percibieron dinero alguno, por tal motivo efectivos realizaron el expediente correspondiente para la División de Delitos Complejos del Departamento Informaciones Policiales.

Tal es así que, personal de la Sección de Robos y Hurtos, realizaron las investigaciones correspondientes, logrando la individualización del presunto autor del hecho, de lo que informaron a la magistratura interviniente solicitándosele orden de requisa domiciliaria.

Este martes en horas de la tarde con la orden concedida, se constituyeron hasta calle Hipólito Irigoyen al 1500 del barrio Don Bosco de esta ciudad capital, donde en presencia de testigos hábiles no fueron recibidos por morador alguno, ingresándose de igual manera al inmueble, llegando en esos momentos una mujer refiriendo ser la propietaria del inmueble y esposa del presunto autor quien no se encontraba en el momento.

En el lugar procedieron al secuestro de $519.800 (Quinientos diecinueve mil ochocientos Pesos Argentinos y U$S 2.400 (Dos mil cuatrocientos Dólares Estadounidenses), gran cantidad de fotocopias de Documento Nacional de Identidad y otros trámites, no así la aprehensión del acusado, todo ello fue documentado por personal de policía científica.

Todo el dinero y documentaciones fueron trasladados a sede policial en carácter de secuestro.

