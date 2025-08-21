La Policía secuestró productos cárnicos

Efectivos de la Subcomisaría Palma Sola secuestraron más de 700 kilos de carne vacuna, transportados en una Toyota Hilux, sin cumplir con las normas de higiene y salubridad.

Los uniformados realizaban un control vehicular en la Ruta Provincial N° 86, en el acceso a la mencionada localidad, cuando detuvieron la marcha de una camioneta, al mando de un hombre; que transportaba la carne de manera irregular.

Después de tareas investigativas, se estableció el lugar de la faena y el propietario del animal, quien justificó la procedencia.

Los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, mientras que el conductor fue notificado de su situación procesal y continuó en libertad, a disposición de la Justicia provincial.

Por el caso, se inició una causa contravencional por “Infracción Artículo 73° concordante con la Ley Provincial N° 1440”.