La Policía tomó intervención en un caso de presunto abuso sexual en el barrio San Jorge

Efectivos policiales intervinieron en un hecho de presunto abuso sexual de un adolescente de 13 años en el barrio San Jorge, de esta ciudad, quien permanece internado bajo observación médica en el Hospital de la Madre y el Niño.

El caso ocurrió el jueves último, alrededor de las 19:00 horas, en una vivienda del mencionado conglomerado habitacional, y el personal de la Zona Cuatro del Comando Radioeléctrico Policial acudió de inmediato.

Los uniformados dialogaron con una mujer de 39 años, quien comentó que su hijo de 13 años habría sido víctima de un presunto abuso sexual y lesiones por parte de un familiar de 17 años, en una casa cercana.

La víctima presentaba una herida punzocortante en el abdomen y marcas visibles en el cuello, por lo que fue asistido por el equipo del SIPEC, que lo trasladó hasta el Hospital de la Madre y el Niño, donde fue atendido por profesionales médicos y quedó internado en observación.

En el lugar se labraron las actuaciones procesales, con intervención de la Comisaría Seccional Sexta, en conocimiento del Juzgado de Menores y organismos competentes.

Los investigadores se abocaron a las tareas de campo y retuvieron al joven autor de hecho, quien fue trasladado hasta la dependencia policial junto a su padre, donde se notificó de la situación procesal de su hijo.

Por el caso, se inició una causa judicial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.