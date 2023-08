En una entrevista con Expres en Radio el dirigente justicialista local, Carlos Joselo Roble hizo un análisis de la política local donde manifestó que «la política debe ser un espacio donde no exista el fanatismo ni el enemigo»; también cuestionó a la Unión Cívica Radical y la tildó de “un nido de gato” donde “un día se dice una cosa y después otra”.

“No hago política de militancia, si eh ayudado a los distintos compañeros que me han solicitado en estas últimas elecciones. Estoy en una etapa distinta de mi vida donde creo que la política debe ser un espacio donde no exista el fanatismo o el enemigo, donde se puedan discutir ideas, dar un salto de calidad a esta democracia, y en esto me preocupa lo que sucede en el radicalismo porque si bien yo soy un convencido que la alternancia es un elemento esencial de la vida democrática de los pueblos, ésta no reside en una ley o artículo de la Constitución sino que lo hace en la capacidad que tiene la oposición política en los determinados Estados de poder brindarle a la ciudadanía un espacio en quien confiar”, comenzó diciendo el dirigente y dejó en claro que es necesario que los partidos de la oposición -que para él son más importantes que el partido que gobierna- se preparen para poder ofrecerle a la ciudadanía un proyecto político a corto, mediano y largo plazo para que exista la alternancia.

En este marco Roble lanzó que la Unión Cívica Radical en Formosa hoy es “un nido de gato, donde un día se dice una cosa y después otra, y la gente se da cuenta de eso, que están pecheando para su propio beneficio”.

En cuanto a que el gobernador Gildo Insfrán gane cada uno de los comicios con amplia diferencia lanzó: “Insfrán conoce más a la oposición que la oposición misma, le mide los tiempos, le tira dos maíces y sabe cómo van a venir, esto es patético en un sistema político en el cual la oposición es controlada por el oficialismo”.

Por otro lado, el mismo fue consultado si es que convocaría a algún opositor a trabajar en un espacio donde esté él. “Claro que sí, hay que construir espacios políticos donde no haya fanatismo, donde la gente pueda identificarse en que somos iguales a ellos, que nos ven en los supermercados, que compartimos el día a día, eso es muy importante. A veces desde la política se menosprecia la capacidad de observación que tiene la gente, pero la gente no solamente observa, sino que contempla porque va al origen que tiene lo que hace cada funcionario o cada dirigente”, aseveró.

Radiografía

Por último, el dirigente justicialista realizó una radiografía de cómo ve el panorama nacional.

“Hay gente que tienen unos anteojos de sol puestos y no distingue los colores, esto sucede en el oficialismo en la oposición a nivel nacional también, no creo que estén segados sino que no tienen la capacidad de ver; después hay muchos que son bebés, muy ingenuos todavía entre esos no está Patricia Bullrich que creo yo que de los que están en la oposición es la que más conoce el territorio y la calle, por eso es que ha sido convocada en los distintos gobiernos a partir del De La Rúa en adelante, porque si hay alguien que conoce como actúa el peronismo es ella, es muy hábil”, dijo.

“Hoy la oposición no habla de desarrollo económico, de propuestas económicas, trabajo o crecimiento, de lo único que habla es de cómo vamos a tomar más deuda para pagarle al Fondo Monetario Internacional”, asintió.

“El peronismo se ha tragado muchos sapos y entre esos Sergio Massa, pero entre él y el 2001 la opción es él. Lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que gobierne Massa”, cerró convencido Roble.