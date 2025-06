«La política no puede ser cosa de iluminados, se construye entre todos»

Héctor Brizuela, actual funcionario del PAMI y uno de los candidatos a diputado provincial por La Libertad Avanza en Formosa, visitó el piso de Expres en Radio donde dialogó sobre su lanzamiento político, sus ideas para la provincia y el proyecto nacional que acompaña desde la línea referenciada en Karina Milei, Lule Menem y el diputado Gerardo González.

“Nosotros estamos con el lema Despertando Leones. La idea es despertar a los jóvenes, que no tengan miedo y que vuelvan a liderar la política”, afirmó Brizuela al explicar el enfoque de su espacio dentro del movimiento libertario.

Sin pasado partidario, Brizuela destacó su experiencia en el sector privado: “Nunca participé antes en política. Siempre trabajé en el comercio y las pymes, sufriendo como todos los pequeños empresarios los vaivenes de la economía argentina. Hoy, con este gobierno, tenemos una posibilidad real de planificar a mediano plazo”.

En línea con el discurso del presidente Javier Milei, el candidato remarcó la necesidad de hacer cambios de fondo: “Los problemas de Argentina son estructurales. Para resolverlos, primero hay que correr a la casta de la ecuación”, aseguró.

“La casta está en

el oficialismo… y

también en la oposición”

Brizuela fue tajante al explicar por qué su espacio no forma parte de la alianza opositora tradicional: “La definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Hace 30 años se juntan los mismos de siempre. Nosotros proponemos algo totalmente distinto”.

El dirigente señaló que hay políticos que “no conocen la realidad del ciudadano común” y cuestionó fuertemente a quienes, según él, viven alejados de las preocupaciones diarias: “Nunca pagaron una factura, no saben cuánto cuesta la leche o el pan. La toma de decisiones no puede estar en manos de personas que no viven la realidad”.

A diferencia de esos espacios, Brizuela sostuvo que su equipo trabaja todo el año: “Venimos a poner el cuerpo, trabajamos 24/7, 365 días al año. No somos como esos que aparecen cada dos años, visitan el interior un ratito, prometen y desaparecen”.

“Los jóvenes tienen

que tomar la posta”

Uno de los ejes centrales de su propuesta es reconstruir el liderazgo juvenil, especialmente en el interior de la provincia: “Cuando recorremos el interior, vemos a muchos jóvenes con ganas de decir ‘basta’, pero sin liderazgo. Nuestra misión es darles herramientas para que se conviertan en protagonistas en sus pueblos y barrios”.

Brizuela también fue crítico con los partidos tradicionales: “El radicalismo parece un museo. Las unidades básicas del peronismo desaparecieron. Por eso los jóvenes no tienen espacios para practicar liderazgo. Pero la política se construye de abajo hacia arriba, no al revés”.

Convencido de que la participación ciudadana es la base del cambio, concluyó diciendo que “la política no puede ser cosa de iluminados. Es una construcción colectiva, y como vecinos y ciudadanos de Formosa tenemos la obligación de hacerla”.