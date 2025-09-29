La postura de Boca sobre la continuidad de Russo tras su ausencia ante Defensa y Justicia

La levantada de Boca Juniors en el campeonato se frenó abruptamente tras el empate inesperado ante Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera y la última derrota frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela, compromiso en el que por primera vez no estuvo presente en el banco de suplentes Miguel Ángel Russo. Mientras el equipo camina por la cornisa respecto a la clasificación a octavos de final del Torneo Clausura y hoy está fuera de la zona de ingreso a la Libertadores 2026 vía Tabla Anual, puertas adentro se debate la continuidad del DT.

La mesa chica liderada por el presidente Juan Román Riquelme entiende que no es momento para especulaciones y ratificará a Russo de acá a fin de año bajo cualquier circunstancia. Es más, a Infobae le confiaron que independientemente de las presencias o ausencias del estratega que lucha contra una enfermedad que lo tuvo a maltraer en las últimas semanas, su cuerpo técnico estará a cargo del plantel profesional -como mínimo- hasta diciembre. El Xeneize se juega sus últimas cartas por el título en el Clausura y, fundamentalmente, el pase a la Libertadores, certamen en el que no disputó fase de grupos en 2024 y la actual edición.

En Boca optaron por el hermetismo total respecto al estado de salud de Russo inclusive cuando permaneció tres días internado en una clínica de rehabilitación producto de una infección urinaria. El técnico de 69 años aprovechó el parate por fecha FIFA para reponerse y viajó a Rosario para afrontar el encuentro ante Central. Sin embargo, luego de un cuadro de deshidratación originado tras el match ante Central Córdoba, sus médicos le recomendaron reposo y por eso faltó al cotejo contra Defensa en Varela. Si bien desde los canales oficiales de la entidad de la Ribera dieron detalles, por ejemplo, sobre el estado de Antonio Barijho, víctima de un caso “coronario agudo” la semana pasada, nunca se informó nada respecto a Miguel.

Esto se debe a que tanto la directiva como el cuerpo técnico están encima de Russo y su familia “lo justo y necesario” para no invadir. Es más, una fuente importante que concurre a menudo al Boca Predio había deslizado hace tiempo que hasta habían instado al DT a que se desligara de sus tareas diarias e incluso se tomara un par de partidos sin dirigir para reponerse al 100% antes de retomar sus obligaciones. El obstinado entrenador, que vive por y para el fútbol, hizo caso omiso y siempre dio el presente hasta el pasado sábado.

Riquelme y Russo tienen una estrecha relación que se extiende más allá de su lazo por Boca. Y el presidente le dará vía libre para manejarse según su voluntad y entiendo los tiempos precautorios necesarios para estar al mando semana a semana. En concreto, Román le aclaró que dirija las prácticas y partidos cuando lo crea necesario; de lo contrario, la directiva respaldará las decisiones de Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez. El vestuario, liderado por Edinson Cavani y Leandro Paredes, está al tanto de todo y también lo apoyarán ante cualquier adversidad.

En la conferencia de prensa post 1-2 ante Defensa, Úbeda reveló que había estado en contacto con Russo el día anterior y el mismo sábado del partido: “Estuvomos hablando y respaldándolo en todo lo que diga. La realidad es que yo estoy acá porque él no pudo estar, ya que se está cuidando para ponerse mejor y considerar cuándo puede volver“. Y cuando al Sifón lo consultaron por la inclusión de algún juvenil en el futuro cercano, aclaró: ”Las decisiones importantes las toma Miguel. Todo lo consensuamos y lo hablamos permanentemente».

Boca quedó sexto en la Zona A del Clausura y solamente se sostiene en zona de clasificación a octavos por la diferencia de gol, ya que comparte puntaje con Argentinos Juniors, Central Córdoba y Banfield (además hoy Belgrano podría superarlo si derrota de visitante a Barracas Central). En tanto, en la Tabla Anual quedó cuarto, por lo que hoy estaría relegado y se clasificaría a la Sudamericana 2026. Está a 3 puntos del líder Rosario Central (debe un tiempo ante Sarmiento en Junín), a dos de River y comparte puntuación con Argentinos, que posee mejor diferencia de gol.

Después de dos días de descanso, el plantel boquense retomará la actividad mañana en Ezeiza pensando en el compromiso ante Newell’s del próximo domingo en la Bombonera. Es probable que Russo vuelva a ausentarse y que sea Úbeda el que esté a cargo del equipo, aunque eso dependerá de la recuperación y deseo de Miguel de estar otra vez a cargo. Más tarde, el Xeneize visitará a Barracas Central en un duelo ante un rival directo (sábado 11 de octubre, desde las 14:30), recibirá a Belgrano de Córdoba y visitará a Estudiantes en La Plata antes de afrontar el Superclásico ante River como local.