La predicción del analista que ilusiona a Milei de cara a octubre: «La mejor elección desde 2005»

Alejandro Catterberg enfatizó que las alianzas políticas en las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires serán claves para el éxito del oficialismo. Los dos posibles escenarios que ve para las elecciones.

Rumbo a las elecciones legislativas de octubre, La Libertad Avanza apuesta a asegurarse una contundente victoria este año, en medio de la incertidumbre por el futuro del peronismo, sin Cristina Kirchner como candidata, y el rumbo del PRO, debilitado tras la derrota en la Ciudad y con las negociaciones en Provincia todavía sin concretarse con los libertarios.

Al respecto, uno de los principales analistas políticos de la Argentina analizó la importancia de las próximas elecciones y compartió una serie de proyecciones sobre qué va a pasar en octubre.

Sobre los factores que pueden influir en la performance del Gobierno, Alejandro Catterberg, director de Poliarquía, señaló en diálogo por Radio Rivadavia enfatizando que las alianzas políticas en provincias y en la Ciudad de Buenos Aires serán claves para el éxito del espacio liderado por Javier Milei.

Con el desafío económico «superado» tras el acuerdo con el FMI y el levantamiento parcial del cepo, el politólogo opinó que «la clave que queda para el año es política» e hizo foco en el desempeño electoral del oficialismo. El resultado para el Gobierno, planteó, será una muestra «del nivel de fortaleza que tendrá para encargar la segunda etapa de su mandato».

«Ese nivel de fortaleza se va a expresar en dos formas. Una es cuántos diputados y senadores va a ganar cada fuerza, que más o menos podemos tener una idea bastante precisa de eso. Y la otra cuestión es la lectura política de la elección, que va a depender de la magnitud de la cantidad de votos que saque el Gobierno», sostuvo.

En su análisis, Catterberg que hay dos escenarios posibles para las legislativas de octubre: «El Gobierno está en condiciones de tener una victoria muy importante o una más moderada».

Y consideró que, de no haber cambios en la situación económica de acá a octubre, será «difícil» que La Libertad Avanza tenga una derrota en todo el país. «Podría ocurrir en la provincia de Buenos Aires, pero me cuesta creerlo a nivel nacional», añadió.

Profundizando en su planteo, la principal incógnita a saber será si el triunfo del oficialismo será o no categórico: «Si sacan alrededor del 30% de los votos nacionales, nos vamos a una crisis fenomenal. Si sacan alrededor del 45%, es una súper victoria. Entre el 30 y el 45 está el juego».

Acto seguido, lanzó: «Creo que el Gobierno está en condiciones de hacer la mejor elección de medio término desde 2005 con Néstor Kirchner y sacar arriba del 40% de los votos nacionales, ganar en muchas provincias y duplicar la cantidad de diputados y de senadores».

Igualmente, sostuvo también que es «probable» que la magnitud de la victoria sea más moderada y saque entre «35 y 40» puntos.