La Prefectura busca intensamente a un hombre en aguas del río Paraguay

Personal de Prefectura busca intensamente desde el día Domingo a un hombre mayor de edad que desapareció en aguas del Río Paraguay a la altura del km. 175 en el sector denominado Colonia Aquino.

En el lugar, también se encuentran abocados a la búsqueda el personal de buzos de la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la Prefectura Barranqueras que en conjunto con personal de Prefectura Formosa realizan búsqueda por zona costera y rastrillaje con medios fluviales.

El caso se registró el pasado domingo donde Nilson Ramón GÓMEZ se encontraba pescando junto a otro masculino en una embarcación de chapa, propulsada a remo.

Acorde los relatos del segundo masculino tras permanecer pescando anclados en el lugar, intentan trasladarse aguas abajo, en ese momento, el señor GÓMEZ tomó la soga que unía el bote con el ancla, advirtiendo que la misma se encontraba trabada y al intentar destrabarla, la soga se cortó, provocando que GÓMEZ cayera contra el lateral de la embarcación y, en consecuencia, la misma diera vuelta de campana, desapareciendo GOMEZ de la superficie de las aguas.