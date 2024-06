La pregunta de Flor de la V que incomodó a Fátima Florez

Después de su gran noche en el Luna Park, donde reunió a 8 mil espectadores con su unipersonal, Fátima Florez llegó a La Rural para disfrutar de la ceremonia del Martín Fierro de Radio 2024. Acompañada por Marcelo Polino, su partenaire en el escenario, la humorista pasó por la alfombra roja y dialogó con Flor de la V, la anfitriona de la antesala junto a Guido Záffora y Pampito. Y en el marco de una breve entrevista distendida, llamó la atención por su reacción ante una pregunta sobre su relación con el presidente Javier Milei.

Todavía bajo los efectos de su histórica actuación, la imitadora se mostró exultante en la transmisión de América: “Me quedó muy latente. Fueron 8 mil personas cantando, saltando, bailando. Me costó mucho dormir porque mi adrenalina estaba muy alta”, expresó Fátima, y le agradeció a su público. “Fue un sueño cumplido de tantos años”.

A continuación, se refirió a su polémica con Luis Ventura en la víspera, con quien tuvo un desencuentro y no pudo salir al aire en su programa Secretos Verdaderos. “Soy híper profesional y me quedé preocupada. Ya hablé con él y se solucionó todo. Fue un malentendido”, afirmó la humorista, y recordó que su primera vez en la radio fue en 2015,justamente con el presidente de APTRA.

Fátima lució un vestido azul que fue muy elogiado por la anfitriona: “Es mi color favorito. Este es con brillos, medio tornasolado. Vine tranqui, sencillita… Me gusta como da en la tele”, se auto elogió, antes de volver a su presente exitoso, más allá de cualquier polémica. “Ladren Sancho, que una sigue arriba de escenario haciendo lo que amo. que es cantar, bailar, hacer humor, conectarme con la gente. Hace 15 años que el público dice que sí y se renueva. Soy muy feliz arriba del escenario, soy una mujer plena…”. Y allí la conductora la interrumpió con una pregunta directa que la sorprendió.

“¿Lo extrañas a Javier?”. Tras un segundo de silencio, la actriz se sonrió e intentó evitar una respuesta. “Epa, epa, epa… Vamos a un corte y enseguida volvemos”, amagó. “Es la conductora de Intrusos”, la defendió Polino, aludiendo al trabajo de la exvedette en el programa insignia.