La preocupación de Federico D’Elía: “Estoy viendo a qué me puedo dedicar si no soy actor”

Compartir

Linkedin Print

Con un número limitado y cambiante del aforo, con protocolos más o menos estrictos, la actividad artística y cultural fue una de las más afectadas por la pandemia de coronavirus y una de las últimas en volver al ruedo. Ahora, en medio del marcado ascenso de casos en la segunda ola de contagios, Federico D’Elía (54) expresó su preocupación por el parate de las producciones y reveló que considera cambiar de rumbo profesional en el corto plazo.

Entrevistado en el programa radial Por si las moscas (La Once Diez), el actor y protagonista de Los simuladores analizó la situación que enfrenta junto a sus colegas. “Estoy igual que el año pasado, pensé que a esta altura del partido hubiésemos estado hablando de otra cosa, con el tema de que, a lo mejor, pensé que íbamos a estar vacunados. Eso no ocurrió. Ni acá ni en el mundo en general, ahí sí que no voy a echar culpas de nada. En cuanto a lo laboral, estamos parados en la misma situación, pero peor porque tenemos un año de arrastre. No me quiero imaginar cuál es la realidad de la mayoría de los actores”, sostuvo.

Consultado por la situación de las producciones teatrales y cinematográficas, que una vez más están detenidas por las restricciones del Gobierno, expresó: “Es como una gran agonía, es una agonía eterna”.

Sobre Maradona, sueño bendito, la serie de Amazon Prime Video que retrata la vida del astro del fútbol y donde D’Elía interpreta al preparador físico Fernando Signorini, dijo que espera comenzar a grabar la segunda temporada a la brevedad. “Todavía no nos pueden confirmar fecha, pero sí tienen ganas de arrancarla en lo posible este año. Todo son deseos”, reconoció.

Más allá de los proyectos concretos, el actor admitió que no descarta buscar nuevos horizontes laborales. “Estoy como tratando desde el año pasado, cuando esto se puso fulero, de ver a qué me puedo dedicar si no soy actor. Ahí es donde estoy juntándome con amigos, poniendo el culo en la silla, tratando de imaginar ideas para generar algún tipo de proyecto, algún tipo de contenido”, enumeró.

Entre las opciones que maneja, según sus propias palabras, se encuentran un documental, una ficción o un programa de juegos. “Empezar a hacer una especie de empresita de contenidos, en lo posible. Pasa a ser un sueño, yo sé que hay mucha gente que lo hace, que lo hace muy bien y que no es fácil. Pero también sé que el mundo, cuando se normalice un poco más, va a estar necesitado de este tipo de productos. Ya vemos la cantidad de plataformas que están apareciendo y el fenómeno que sucedió en esta cuarentena, cuánto eso se puso en valor”, explicó. Y resumió su búsqueda en una simple frase: “En vez de estar parado, tratar de laburar”.

Compartir

Linkedin Print