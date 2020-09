La preocupación de la China por tener que someterse al test de Covid-19: “Tres cesáreas, pero me da pánico un hisopado”

Compartir

Son muchos los famosos que compartieron en las redes el procedimiento que se lleva a cabo para detectar la presencia de coronavirus en el cuerpo. Y una de las que compartió su preocupación por hacerse el test fue Eugenia “la China” Suárez, que expuso sus sensaciones en Twitter.

“A los que se hisoparon, ¿me cuentan qué se siente? ¿Duele? ¿Da tanta impresión como dicen? A mi me hicieron el de Covid-19 pero de sangre cuando lo necesité (Dio negativo)”, comenzó diciendo la actriz en las redes.

Fue entonces que ante el comentario de una seguidora que aseguró que “las mujeres nos bancamos mil cosas más fuertes”, la China respondió: “Tres cesáreas, entuertos, bajada de leche. Pero me da pánico un hisopado. Y sí”.

Por último, la pareja de Benjamín Vicuña (con quien tiene a Magnolia y Amancio) se mostró muy movilizada al leer que el hispado “duele más que un parto”: “Noooooooo. Es todo lo que no quería leer. Hay de todo igual. Me imagino que la mano del profesional que te lo hace, también es importante”.