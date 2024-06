La preocupación de Natalie Weber porque su hija de 12 años cayó en un chat de pedofilia

En las últimas horas, Natalie Weber aprovechó la visibilidad que tiene como panelista en Desayuno Americano para generar conciencia sobre una situación que le tocó vivir en primera persona. Con el objetivo de alertar a la audiencia, contó que su hija Mía, de doce años, fruto de su matrimonio con el futbolista Mauro Zárate, cayó accidentalmente en un chat de pedofilia.

En el ciclo que conduce Pamela David por América TV, la modelo contextualizó la situación: “Mi hija era la única del curso que no tenía celular, así que para su cumpleaños decidimos regalarle uno, pero con la condición de que no tenga redes sociales: sí el WhatsApp para hablar con sus compañeros y una tablet que la tiene para las tareas digitales”, comenzó diciendo Weber este jueves, y siguió: “El lunes a la noche me entero por el chat de mamás que habían puesto a Mía en un grupo cuyo creador es un pedófilo”.

La modelo relató el modus operandi de este tipo de conductas y cómo fue que Mía terminó en ese chat: “Lo que hacen es poner a los chicos de administradores del grupo, pero el creador es un pedófilo. A mi hija la sumó un compañero, van sumando chicos, los ponen de administradores y la clave es llegar a mil”. En ese momento, una madre, cuya hija había sido agregada al chat, la alertó: “Mía no solo estaba en este chat sino en otros dos más. Cuando me escuchó hablar del tema con esa mamá, se asustó y cerró el chat, pero yo empecé a interiorizarme sobre qué tenía que hacer”.

Natalie contó que existe una función dentro de la aplicación que sirve para prevenir estas cosas: “Cambiándole la configuración del WhatsApp, te asegurás que no puedan ser sumados a ningún grupo sin su pedido. Ellos pueden crear, pero no ser agregados”, explicó. “También hay otra herramienta que se activa para que no reciban llamados de personas desconocidas, o sea, de gente que no esté registrada entre sus contactos”.

“Siete de cada diez chicos tienen contacto con alguien que no conocen en las redes sociales”, alertó la modelo, que lamentó no haber realizado la denuncia “porque cometí el error de que ella salga del chat y borrarlo”. Además, contó la actitud que tuvo con su hija: “No la reté. Ahí me di cuenta de que no tenía herramientas para enfrentar un montón de cosas. Me senté y hablé. Después, el colegio hizo un muy buen trabajo y vino ella solita a decirme: ‘Mamá, no estoy preparada para tener Instagram’. Se asustó y borró el chat”.

Por último, Natalie dio detalles de cómo era el grupo al que sumaron a su hija, para prevenir a otros padres y que no vivan lo mismo que ella. El mismo se llamaba: “Unan gente hasta llegar a más de mil” y tenía ciertas reglas que se debían cumplir para no ser expulsados. Entre ellas, “no añadir gente mayor de 15 años” y “No putear a los administradores cuando los eliminan”.

Según los especialistas,

esto es un caso de grooming

y, ante un caso así,

recomiendan:

Copiar la URL del chat: ese URL se obtiene de las opciones de configuraciones en la conversación. El URL es “como el DNI digital” que permite a la justicia poder identificar al depredador, aun cuando se cambie de nombre o foto de perfil. No bloquearlo ni amenazarlo, menos aún advertirle que ha sido descubierto. Tampoco seguir chateando con el groomer como modo de recabar más información. Esto es parte de la tarea de investigación criminal que deben llevar adelante las autoridades especialmente capacitadas a tal fin y hacerlo por cuenta propia puede obstruir la causa. No reportarlo en las plataformas antes de darle intervención a la Justicia: solo los pone en aviso, cierran esa cuenta y siguen operando desde otras. No cerrar la cuenta antes de que ello ocurra. Si el agresor es parte del entorno conocido, proceder de la misma forma. El grooming es un delito penal y la Justicia siempre debe intervenir.

*Contactos útiles: Portal de denuncias de Internet Watch Foundation, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e ICMEC: https://report.iwf.org.uk/ar; Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. 0800 33 347225 (24 hs); o denuncias on line ingresando a www.mpfciudad.gob.ar o enviando mail a denuncias@fiscalias.gob.ar; Equipo Niñ@s, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Línea telefónica gratuita (las 24 horas, los 365 días del año) 0800-222-1717 o correo electrónico a equiponinas@jus.gov.ar; Línea 137 de Ayuda y atención a víctimas de violencia familiar y sexual, o mensaje de WhatsApp al 11-3133-1000; Ministerio Público Tutelar. WhatsApp (todos los días de 8 a 20 horas) 15-3637-3727/15-7037-7037. Teléfono: 08001227376.