La preocupación de Rocío Oliva luego de ver el video viral de Diego Maradona: “Me encantaría preguntarle cómo está”

Compartir

Linkedin Print

Rocío Oliva y Diego Maradona tuvieron una relación amorosa durante seis años, con algunas idas y vueltas. Luego de su separación, ella decidió hacerle un reclamo económico al director técnico por el tiempo que estuvieron juntos. Y en este momento, la joven trabaja en el ámbito del fútbol, como entrenadora y comentarista.

“Diego fue mi pareja, una persona con un gran corazón. Íbamos a los eventos, a trabajar mucho y de vacaciones. Diego siempre tiene mucha gente alrededor. No es una vida común como la de los otros”, dijo en el ciclo Polémica en el bar al recordar su noviazgo con el Diez, quien recientemente fue noticia por la filtración de un video que fue grabado cuando era director técnico en México. En la grabación, aparece bailando con Verónica Ojeda. Con mucha dificultad, él se mueve al ritmo del tema Bombón asesino de Los Palmeras y en el final, se baja los pantalones.

Luciana Salazar, integrante del clásico ciclo conducido por Mariano Iúdica, opinó que la persona encargada de viralizar este material lo hizo con “maldad”. En la misma línea de pensamiento, Rocío agregó: “Seguramente fue una persona que no lo quiere”. Y aseguró que ella no sabe quién lo divulgó, pero sí se dio cuenta de que Stefano, un amigo italiano de Maradona, fue el encargado de grabar este episodio con su celular porque lo reconoció por un tatuaje.

“No tenemos que minimizar (este hecho), esto no está bueno”, afirmó la joven en el programa de América creado por Gerardo Sofovich. “Yo no quiero ni aparecer porque paso a dos cuadras de la casa y ya dicen que me metí en la casa en un baúl, que lo que le pasó es culpa mía. Entonces, para evitar todo eso, lamentablemente. Me encantaría ir y preguntarle cómo está”, agregó.

Sin embargo, aclaró que su relación de noviazgo con el astro del fútbol había terminado. “Yo no creo pertenecer al mundo Maradona. Es un tema pasado, yo quiero que esté bien y le deseo lo mejor”, señaló. Para “despegarse” de ese ambiente, tomó decisiones drásticas, como el cambio de su número de teléfono. Y aclaró que había conocido a otro hombre, pero eso quedó en la nada: “Estaba en una cosa así pero con el tema de la cuarentena, es muy difícil. Después vemos. Ahora estoy sola”.

Gianinna Maradona también expresó su preocupación al ver el video de su papá en México a través de Instagram. “Para ustedes es Maradona, para mí es un video de mi viejo. Para ustedes puede ser una sorpresa, gracia, una burla… para mí no. Para mí es reabrir heridas, es una tristeza enorme verlo así, nadie sabe que es lo que vivimos y agradezco que así sea porque es mi forma de preservarlo”, escribió la hija de Claudia Villafañe en la red social.

Luego, señaló que hubiese preferido que su hijo Benjamín no viera a su abuelo en ese estado, pero aclaró que son las consecuencias de las elecciones de otras personas: “Hoy elijo por mí y por Ben, entre esas elecciones elijo siempre la verdad por más dolorosa que sea. Elijo que mi hijo me pregunte a mí lo que necesite saber por más duras que sean las respuestas. Y elijo que tenga la contención terapéutica también para brindarle herramientas para crecer con toda esa información”.