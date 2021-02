La Primavera: gresca con machete terminó con un joven muerto y otro mal herido

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Policía y Gendarmería acudieron a verificar una gresca, que derivó en el deceso de un originario de 26 años y otro sujeto de 30 años terminó con lesiones de consideración. Tras la agresión, también incendiaron una vivienda; no hay lesionados, sólo destrucción total de una casa precaria. El presunto autor fue detenido y se secuestró un machete que presumiblemente fue utilizado para consumar el homicidio.

El viernes último a las 23:50 horas, un llamado telefónico efectuado a la Comisaría Laguna Blanca alertó a la Policía de una gresca en el sector conocido como La Monjita, situado en la Comunidad La Primavera.

Conforme protocolo de actuación, acudieron en forma conjunta efectivos de la Gendarmería Nacional y de la Unidad Especial de La Primavera, dependiente de la Unidad Regional Cuatro de la Policía de la Provincia de Formosa.

Al llegar, ambas fuerzas observaron un grupo de personas alrededor de un hombre que estaba tendido en un camino vecinal con heridas de consideración en el cuerpo y prácticamente sin signos vitales. A su lado se encontraba otro originario que también presentaba lesiones importantes en la cabeza, quien refirió que fueron atacados por un sujeto oriundo de Misión Tacaagle y que provisoriamente reside en esa comunidad.

Se solicitó la presencia de la ambulancia del Centro de Salud de esa comunidad, quienes acudieron y trasladaron a ambos lesionados hasta el hospital de Laguna Blanca dada la gravedad de las lesiones que ambos presentaban. Al llegar, el médico de guardia confirmó el deceso de uno de ellos identificado como Misael Poli; en tanto el otro presentaba una herida cortante de unos 25 centímetros en la cabeza, siendo derivado al Hospital Central de esta ciudad para estudios más complejos, donde permanece internado con pronóstico reservado.

Tanto la víctima fatal como el lesionado son originarios de la etnia qom. Durante la verificación del hecho y la asistencia a los lesionados, la situación se tornó más compleja, ya que además del desenlace fatal, observaron que una casa precaria era consumida por las llamas, solicitándose la presencia del personal perteneciente al Destacamento de Bomberos Laguna Blanca y de la Delegación de Policía Científica.

Pese a la presencia de los Bomberos, la casa se consumió por completo en cuestión de minutos, ya que se encontraba construida con paredes de palma y techo de chapas de zinc. Según manifestaciones del propietario, despertó al escuchar ruidos fuera de su vivienda, y al salir se encontró con un vecino que portaba en sus manos un machete manifestándole que lo iba a matar, para luego agredirlo físicamente sin poder observar quien originó el incendio de su casa, en tanto el agresor huyó.

El lamentable episodio se puso a conocimiento de la Dra. Laura Elias, secretaria del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 de la ciudad de Clorinda, quien dispuso previa consulto con el juez, que el cuerpo de la víctima sea trasladado a la morgue del Hospital de Clorinda para la respectiva autopsia por parte del Forense Judicial, con los recaudos pertinentes conforme protocolo; dándose cumplimiento a lo ordenado.

En la escena del hecho se realizaron las diligencias procesales, con el perito y fotógrafo de turno, que posteriormente dieron inicio a una causa judicial con intervención de la justicia.

Los integrantes de la comunidad se encontraban enardecidos. Con ese panorama, los auxiliares de la justicia trataron de calmar los ánimos y que esa situación no derive en otro hecho más grave o en justicia por manos propias.

En el marco de la investigación en torno al homicidio, se tomaron declaraciones testimoniales, se realizaron averiguaciones y se estableció fehacientemente la identidad del presunto autor del hecho, sumando varias pruebas contundentes de lo ocurrido.

Con el transcurrir de las horas el trabajo de los uniformados no cesó, sino por el contrario se acentuó. Este sábado alrededor de las 07:45 horas, se obtuvo un dato relevante de que el presunto autor estaría oculto en la casa de un familiar en el sector de El Palomar.

En conjunto ambas fuerzas acudieron al sitio, donde se entrevistaron con la propietaria del inmueble, y al tomar conocimiento de lo ocurrido expresó que efectivamente su sobrino había llegado a su casa en horas de la madrugada muy asustado. Asimismo, autorizó a los uniformados en presencia de testigos que ingresen encontrándose con el presunto autor del homicidio.

Tras averiguaciones con los vecinos, se determinó que habría escondido un machete entre unas plantas de banana ubicada en las inmediaciones. El hallazgo del imputado y del machete que presumiblemente fue utilizado para la consumación del hecho se informó vía telefónica a la Dra. Laura Elías, disponiendo el secuestro y detención.

Conforme lo ordenado se procedió a la detención y secuestro del arma blanca, documentándose la diligencia procesal a través de fotografías que oportunamente serán remitidos al juzgado con la causa. El detenido fue trasladado hasta Clorinda para que el Forense Judicial certifique su estado de salud y posteriormente fue alojado en la Unidad Penitenciaria Provincial N° 4 de esa localidad.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp