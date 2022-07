La primer empresa aceitera local no funciona por falta de energía eléctrica

Compartir

Un empresario radicado en Formosa denunció que hace meses reclama que le coloquen el tendido de energía eléctrica para hacer funcionar su fábrica de aceite pero no obtiene respuestas. La fábrica sería la primera de su tipo en la provincia y sólo necesita de electricidad para funcionar, «se puede hacer de todo, el problema es que no nos dejan”, afirmó Francisco Paoltroni, empresario del emprendimiento, al Grupo de Medios TVO.

“El proyecto está aprobado desde octubre del año pasado. El día 30 de junio teníamos horario de un corte programado, se había avisado a las emisoras de Estanislao del Campo e Ibarreta que se cortaba; estaba la empresa que hacía la conexión y de un momento para otro suspendieron la conexión, sin explicación. Después presentamos una nota pidiendo fecha, hora y los motivos de la suspensión, y nos dijeron que no había fecha cierta», explicó Paoltroni.

De esta forma, la primera empresa dedicada a la producción de aceite de soja con granos locales, aún no puede operar por falta del tendido eléctrico. Tanto las herramientas, la maquinaria y el capital humano ya se encuentran preparados, indicó el empresario.

En ese sentido, Paoltroni, que también se encamina a ser candidato a Gobernador de Formosa, sostuvo que «de alguna manera esperábamos este accionar porque durante 10 años presenté este proyecto a la provincia para producir y aquí se ha implementado un plan de pobreza. No es casualidad que en Formosa no prosperen los emprendimientos privados, el problema es que no nos dejan».

La planta productora de aceite se construyó y equipó con una fuerte inversión de empresarios radicados en la provincia, quienes aguardan la reactivación de las obras suspendidas para su operación y funcionamiento.

«Está todo listo, tenemos los porotos de soja en el campo para traer a la planta, personal dado de alta en blanco, el transporte, la balanza, lo único que falta es la bajada de la luz, ni siquiera le pedimos nada a REFSA, nosotros compramos el transformador, los postes, absolutamente todo, es solamente la conexión», reclamó Paoltroni.

La primera etapa de producción de la planta tuvo una inversión de 150 millones de pesos y empleará de forma permanente a 5 personas para el proceso industrial de prensado. Pensada para varias etapas, la planta podría incluso producir biodiesel.

«Toda la producción es de Formosa. Esta planta viene a cerrar un circuito productivo de miles de hectáreas agrícolas; esta pyme va a interactuar con otras 50 pymes potenciando así toda la cadena productiva de la rotación del maíz y la soja, va a formular dietas balanceadas ya sea para vacunos, porcinos, producción de pollo o de huevo. Por primera vez en la historia tendríamos proteína local», sostuvo el empresario.

Luego la planta podría duplicar la capacidad operativa en unos 5 meses y contrataría a más empleados, argumentó el empresario, al industrializar la producción de aceite para el consumo humano y agroquímicos.

Por ello mismo, Paoltroni exigió explicaciones al gobierno provincial del «por qué este proyecto no». «No nos quieren en Formosa, otro inversor de otra provincia no se anima a venir si no tenés garantía, justamente estas son las garantías. Esto le ha pasado a miles de emprendedores en los últimos 3 años en Formosa», finalizó.





