En la imagen difundida por el Vaticano se ve al pontífice sentado ante el altar de su capilla privada en el hospital Gemelli de Roma

Este domingo el Vaticano difundió la primera foto del papa Francisco desde su internación. Se ve al jesuita argentino de 88 años sentado ante el altar de su capilla privada en el hospital Gemelli de Roma.

“Esta mañana, el papa Francisco ha concelebrado la santa misa en la capilla del apartamento de la décima planta del policlínico Gemelli”, explica la Santa Sede. En la imagen, tomada desde atrás, el papa aparece parcialmente de lado.

Hospitalizado desde hace 31 días por problemas respiratorios, aseguró este domingo estar “atravesando un momento de prueba” con un físico “débil”, en su mensaje con motivo del Ángelus que envió por quinta semana consecutiva por escrito.

“Mientras estoy atravesando un momento de prueba”, “me uno a los tantos hermanos y hermanas enfermos: frágiles, en este momento, como yo. Nuestro físico está débil, pero, incluso así, nada puede impedirnos amar, rezar, entregarnos, estar los unos para los otros”, escribió el jesuita argentino de 88 años.

Y añadió: » ¡Cuánta luz brilla, en este sentido, en los hospitales y en los centros de asistencia! ¡Cuánta atención amorosa ilumina las habitaciones, los pasillos, los ambulatorios, los lugares donde se prestan los servicios más humildes!“.

E invitó a los fieles a unirse a él “en las alabanzas al Señor, que nunca nos abandona y que en los momentos de dolor nos pone al lado a personas que reflejan un rayo de su amor”.

El papa también agradeció las oraciones por su salud y a quienes le asisten “con tanta dedicación”.

Después de 72 horas sin parte médico y sólo con algunos detalles proporcionados por fuentes vaticanas, el Vaticano difundió este sábado un breve comunicado en el que se explicó que “las condiciones clínicas del Santo Padre se mantienen estables, confirmando la evolución destacada en la última semana”.

Asimismo se informó “de que la terapia de oxígeno de alto flujo continúa, reduciendo progresivamente la necesidad de ventilación mecánica no invasiva durante la noche”.

No obstante, añade el parte médico, “el Santo Padre aún requiere tratamiento médico hospitalario, fisioterapia motora y respiratoria” pero, indicaron, “estas tratamiento muestra mejoras adicionales y graduales”.

En el texto del ángelus, el papa no olvidó pedir oraciones “por la paz, especialmente en los países heridos por la guerra: en la martirizada Ucrania, en Palestina, Israel, Líbano, Myanmar, Sudán, República Democrática del Congo”.

Y también insto a rezar “por la Iglesia, llamada a traducir en decisiones concretas el discernimiento que se ha hecho en la reciente Asamblea Sinodal”.

Este sábado se supo que el papa aprobó desde el hospital Gemelli un calendario de encuentros que conducirá a una asamblea de obispos y laicos en el Vaticano en octubre de 2028 para dar continuidad y consolidar el ‘Sínodo de la Sinodalidad’ que se celebró en los años pasados para reformar la Iglesia.

Francisco mira así hacia adelante convocando esta asamblea en octubre de 2028 para consolidar lo realizado hasta ahora y sin convocar un nuevo Sínodo.