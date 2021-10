Compartir

Linkedin Print

El director de la Clínica «Dr. Jorge Vrsalovic», Luis Vilardell habló con el Grupo de Medios TVO sobre la situación con IASEP y lanzó que al estatizar la salud lo único que se hace es perjudicar al sector privado que es a donde llega el 70% de los afiliados que “no van a un hospital con linda infraestructura, pero que te da un turno para dos meses después”.

“La problemática con IASEP es estructural, viene desde hace mucho tiempo, ellos tienen absolutamente desfasado el valor de las prestaciones desde hace casi dos años. Nosotros a pesar de eso seguimos atendiendo”, aseveró.

Agregó que en esta circunstancia originada a partir de una inquietud por parte de los anatomos patólogos surgió una serie de idas y vueltas donde IASEP no definió su situación confundiendo aún más a la opinión pública. “La cuestión es mucho más profunda porque IASEP no quería aceptar los valores actualizados de la anatomía patológica”, dijo.

Respecto a las instituciones privadas “tiene el valor más bajo de las prestaciones de la región, en este momento es la obra social que menos paga, y a pesar de eso seguimos atendiendo”.

“El dinero de IASEP no va genuinamente al privado, en el concepto del Estado de estatizar la salud lo único que hace es perjudicar al sector privado que es donde llega el 70% de sus afiliados”, expuso el Dr. Vilardell.

Compartir

Linkedin Print