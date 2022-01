Producción de agua potable está al 70% y problemas en el servicio continuarán

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el. Ing. Alfredo Gusberti, gerente de Aguas de Formosa, dijo que la bajante histórica del río Paraguay, las altas temperaturas y una mayor demanda en el consumo son las tres situaciones complejas que afectan al servicio que brinda la empresa; además adelantó que estas situaciones podrían estar así una o dos semanas más.

Los reclamos de vecinos de diversos barrios de la ciudad y del interior provincial por el servicio de agua potable no cesan, ante esto Gusberti detalló que «las tres situaciones más complejas que se pueden dar en un servicio de agua potable se han conjugado este fin de año y primeras semanas del mes de enero y calculamos que va a estar así una o dos semanas más».

Primero expuso que «por un lado tenemos una crisis hídrica histórica que hace que nosotros estemos reducidos o limitados en nuestra capacidad de producción en un porcentaje importante, es imposible alcanzar el 100% de producción con las complicaciones con la bajante hídrica; por otro lado transitamos una época de mucha demanda lo cual no sólo tiene que ver con las temperaturas sino que hay mayor cantidad de gente que decide, a raíz de las circunstancias sanitarias que estamos viviendo, transitar su período de descanso en sus hogares; y también se suma la ola de calor inédita, que si bien en Formosa siempre hace calor, la persistencia de las últimas temperaturas hace que la demanda energética sea aún mayor».

Seguidamente, el mismo puntualizó, por ejemplo, lo que ocurre con la energía eléctrica y los cortes de suministro. «A la hora de la siesta se producen estas salidas de servicios de los equipos por exceso de temperatura y sin embargo a las seis o siete de la tarde, cuando hay mayor consumo eléctrico, funcionan sin inconvenientes así que es un tema ligado específicamente al tema de temperatura en los centros de distribución que están fuera de la provincia y eso altera la línea de 500 que viene a Formosa y hay fluctuaciones en la tensión, bajones de tensión, por la entrada y salida y a nosotros eso nos afecta porque de las 24 horas del día, en promedio estamos produciendo 20 horas, o sea que hay 4 horas de producción en promedio que no estamos pudiendo entregar al sistema producto de estos inconvenientes y bueno, sumado a la problemática de mayor demanda y a la del río estamos con una situación de crisis inédita», manifestó.

Es así que los cortes en el suministro eléctrico, una de las situaciones señaladas, afecta a la producción de agua potable ya que según dijo «estamos por debajo del 70%, deberíamos estar entregando 125-130 mil metros cúbicos diarios al sistema y no estamos llegando a los 90-95 mil».

Esta combinación de situaciones, como bien lo ha mencionado, podría extenderse por una o dos semanas más.

Asimismo, al hablar de lo que ocurre con la bajante del río Paraguay aseguró que «la diferencia de altura entre el pelo del agua y la entrada de agua a la planta es mayor, por lo tanto, la potencia de la bomba es una. La bomba tiene una curva de caudal y esa la cantidad de caudal que pueden entregar es mayor si la diferencia de nivel es menor y estaba prevista para una altura promedio determinado, eso se ha mantenido muy por debajo del cálculo». «Entonces las bombas de la toma erogan menos caudal del que podrían entregar si el río estuviera más alto, es un tema técnico», argumentó Gusberti refiriéndose a lo que ocurre con la planta ubicada en el Circuito 5, construida en el año 2005.

«Es una conjunción de estos tres problemas lo que nos ha puesto en esta situación. Por un lado, el río, por otro lado, las altas temperatura, una demanda mayor de la habitual en otros veranos, una disminución en la producción por un problema hidráulico y después por la cantidad de horas que están disponibles los equipos, las instalaciones de producción por los problemas estos de interrupción del servicio que viene de fuera que no es problema de REFSA, no es un problema local. Son tres factores que se conjugan para ser la tormenta perfecta», reiteró el gerente de la empresa.

