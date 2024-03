La profunda emoción de José María Muscari por el comienzo de clases de su hijo Lucio

José María Muscari se mostró muy emocionado al poder acompañar por primera vez a su hijo adoptado Lucio en este comienzo de clases. El director teatral publicó algunos videos e imágenes de este momento inolvidable en sus redes sociales.

En su cuenta oficial de Instagram, el popular artista compartió con sus seguidores una imagen en la que aparecía con una sonrisa. Con tono irónico, aseguró: “Río por no llorar. Último día de no madrugar. Mañana hijo arranca la escuela y eligió el turno mañana”.

Horas antes del arranque del ciclo escolar, el productor teatral sentía tantos nervios que no pudo dormir y siguió compartiendo sus sentimientos en las redes. A las 3.46 de la madrugada, José María publicó una foto de unas golosinas y escribió: “Yo sabía que esto me iba a pasar. No me viene el sueño. El despertador sonará 6.30 para hijo y además me comí las gomitas de él”.

Las horas pasaron hasta que llegó el momento de preparase para ir a la escuela. “Así es la cosa. Seis y cuarenta y tres. Despejadísimo. Arranca el día con rutina escolar. Hijo se está duchando”, explicó Muscari en otra de sus historias mientras mostraba que se preparaba el desayuno. “¿Cuánto dormí? Ya saben, nada. Te digo, la mañana no es lo mío”, agregó.

A las 7.35, el director volvió a grabar un video luego de que Lucio entrara en la escuela. “Mis nervios se salen del pecho, más ansiedad yo que él. Soy, primero, un espectro, porque no dormí nada. Segundo, la ansiedad, los nervios de una nueva escuela me destruyen a mí. Tercero, llevar a hijo al secundario me hizo acordar a mi propio secundario, de mi propio madrugón. Creo que no me levanto a esta hora desde mi propio secundario”, recordó.

Para cerrar, José María aseguró: “Así que bueno, primer capítulo del día, avanzado. Hijo en la escuela, en horario, ya bañado, ya tomó un cafecito, ya está todo. Ahora, a esperar al mediodía, a ver cómo fue”. En otro momento de la mañana, el productor publicó una selfie en la que aparecía llorando: “Aunque la foto me juega una muy mala pasada, la emoción lo vale. Esta foto le mandé a una amiga a las 7.45 de la mañana, llorando por la calle de la emoción, después que dejé a mi hijo en la escuela”.

Las primeras vacaciones

de José María Muscari y su hijo

Durante las fiestas de fin de año, el productor cumplió uno de los sueños de Lucio: conocer el mar. A finales de diciembre, Muscari debía viajar a Mar del Plata para asistir al estreno de su obra, Perdida Mente. Entonces aprovechó para compartir las primeras vacaciones con su hijo. Para retratar el momento, mostró en sus redes sociales el instante en el que contemplaba el mar junto al adolescente. Sentados sobre las piedras de la playa, con las piernas cruzadas, ambos contemplaban el agua en silencio.

“Nosotros y el mar. Mardel te amo. De chico mi papá y mi mamá juntaban plata todo el año para traerme a Mardel a vacacionar una semana. Hoy mi hijo conoce la ciudad gracias a que el trabajo me trae. Después habrá tiempo para conocer playas más sofisticadas. Hoy lo traje a conocer LA BRISTOL, la del pueblo, la de todos, la que me traía CUKY de chico cuando la guita no nos alcanzaba ni en pedo para pagar una carpa y ahí éramos felices”, escribió el productor en sus redes sociales.