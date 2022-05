La profunda reflexión de Juana Repetto sobre la maternidad: «Estoy harta»

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

La actriz llamó a valorizar aún más la entrega que hace la mujer amamantando a libre demanda, hecho que muchas veces no le permite descansar bien.

Sin dudas, Juana Repetto se convirtió en una referente en temas de maternidad. Muy presente en la vida de sus hijos Toribio y Belisario, la actriz es muy activa en las redes sociales, en donde intercambia consejos con sus seguidores, pero también se ocupa de visibilizar la otra cara de la crianza.

En este sentido, en la mañana del martes utilizó su cuenta de Instagram para solicitar ayuda por el gran inconveniente que le ocasiona el hecho de no poder descansar bien. “Llamado a la solidaridad: médicos, médicas, puericulturas, pediatras, neurólogos, especialistas en sueño necesito su ayuda”, comenzó escribiendo en sus stories. Y manifestó: “Una mujer que duerme con el bebé/chico prendido a la teta. Aunque mientras lo tenga prendido ronque. Aunque se levante y solo una se despierte para prenderlo a la teta y ´siga durmiendo´ ¿Descansa bien? ¿Eso es dormir?”.

“Estoy harta de esta discusión y de que se desvalorice la entrega que hace la mujer amamantando a un bebé a libre demanda. No quiero escuchar más ni que ninguna mujer tenga que escuchar un ´pero si roncás, para mí dormís, para mí descansás´”, expresó indignada.

Acto seguido, compartió varios mensajes de apoyo de usuarios que se sintieron identificados con su situación. “¡Totalmente, eso no es descansar bien! Piensan que porque estás al lado dándole la teta con los ojos cerrados estás descansando, ¡pero no!”, “Que ronques no significa que estés descansando”, fueron algunos de los comentarios que le llegaron. A lo que Juana agradeció: “No estamos solas”.

En tanto, aprovechó para hacer una profunda reflexión. “Nada se compara con la entrega de maternar y amamantar ¡Nada! No solo le estás brindando a tu hijo algo que nadie más puede, lo cual ya debería ser lo más valorado de la tierra, sino que además entregás tu cuerpo entero: físico, hormonal, psíquico ¿Cómo alguien se atrevería a no darle el valor que merece? ¿Cómo alguien te cuestiona porque roncás o dormís cuatro horas de corrido que estás descansando bien?”, apuntó.

Y agregó: “Cada vez que me despierto durante la noche, es con dolor. Me cuesta girarme, si es necesario sentarme, doblada o como puedo, para acomodarlo y seguir ´durmiendo´ básicamente cerrando los ojos porque no doy más. Me caigo dormida a las 20hs durmiendo a Toro, ¿porque soy una vaga? ¿porque me alimento mal? ¿o será porque no descando?”. En ese sentido, aconsejó: “No dejen que nadie las confunda, no permitan que no se valore el trabajo que una hace en casa todo el día y toda la noche ¡Somos superpoderosas! Creámoslo”.

Por otro lado, compartió una foto desayunando con su hijo menor y destacó: “Ni hablar de que estoy despierta hace cuatro horas y solo me ocupé de los pibes. Ni un mate pude tomar todavía. Pero amo ser mamá, lo juro. Es muy sacrificado y de mucha entrega (si una lo elige, hay otras formas también, no quiero quitarle las ganas a nadie). Hay días más difíciles que otros y cuando una está agotada (todos los días), pero cuando necesita decirlo, largarlo, sacarlo afuera porque es durísimo, lo mínimo que espera es un mimo, un ´hoy no es siempre´, una palabra amorosa…no un ´pero si dormiste bárbaro´, ¿no es cierto?”.

Por último, volvió a agradecer el apoyo que recibió por parte de sus seguidores: “Emocionada con algunos de sus mensajes, conmovida con otros. Siempre algo de la otra nos resuena y nos mueve cosas. Hoy me levanté muy cansada, me puteé con una mujer de auto a auto (después me arrepentí), siento sueño, angustia y cierta resignación. Gracias por hacerme saber que no estoy sola. No olviden que estoy puérpera”.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp