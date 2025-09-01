La provincia de Formosa celebra la Semana de la Industria con una agenda que impulsa producción y la inversión local

En el marco de la Semana de la Industria, el Gobierno de Formosa desplegará una serie de actividades destinadas a resaltar el potencial industrial provincial, cerrando con un evento central que reunirá a sectores fundamentales de la economía local.

Con motivo del Día de la Industria Nacional, que se celebra el 2 de septiembre en conmemoración de la primera exportación argentina en 1587, la Provincia de Formosa llevará adelante una agenda intensiva de actividades entre el lunes 1° y el viernes 5 de septiembre, organizada por el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas a través de la Subsecretaría de Desarrollo Económico.

Durante la semana se desarrollarán visitas institucionales a empresas industriales, encuentros de articulación y mesas de trabajo dirigidas a empresarios y representantes de cámaras sectoriales, con el objetivo de potenciar el diálogo, identificar desafíos comunes y fortalecer vínculos entre el sector público y privado.

El cronograma

incluye las

siguientes visitas:

● Lunes 1 de septiembre: Empresa Textil Pontex.

● Martes 2 de septiembre: Empresa Canavesio Hormigón Elaborado.

● Miércoles 3 de septiembre: Empresa Pan de Casa – Comercial Pedreira S.A.

● Jueves 4 de septiembre: Empresa Fermosa Biosiderúrgica.

“Esta semana no es solo una conmemoración, es una oportunidad para reconocer y visibilizar a quienes todos los días construyen el desarrollo industrial de la provincia con compromiso y esfuerzo”, expresó el subsecretario de Desarrollo Económico, Horacio Cosenza.

El evento de cierre se realizará el viernes 5 en el “Galpón G” del Paseo Costanero de 8 a 12 horas, con una jornada que incluirá una charla del marco estratégico y la política industrial de nuestra provincia. Además, se conocerán casos exitosos de las industrias locales y una charla magistral con el licenciado Alejandro Vanoli. El acto contará con la participación de autoridades del Ministerio de Economía, empresarios, cámaras industriales y trabajadores del sector.

“Decidimos celebrar esta semana con acciones concretas porque creemos en una industria con rostro formoseño, que crece con la gente adentro y no al margen”, remarcó Cosenza, al destacar la importancia del trabajo articulado entre el Estado y los sectores productivos.

Esta iniciativa busca visibilizar el esfuerzo conjunto entre el Estado y el sector privado, reafirmando el compromiso de seguir construyendo una matriz productiva diversificada, con inclusión y empleo de calidad.

La industrialización con identidad provincial es una política estratégica para Formosa, que promueve el agregado de valor en origen, fortalece la soberanía económica y genera oportunidades reales para que las y los formoseños puedan desarrollarse en su tierra.