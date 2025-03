La provincia de Formosa dio inicio a la Campaña de Vacunación Antigripal 2025

El pasado miércoles 19, el Gobierno de Formosa dio inicio a la Campaña de Vacunación Antigripal 2025 en todo el territorio provincial. Se trata de una estrategia de inmunización que se implementa cada año para disminuir el impacto de la gripe en los grupos considerados de riesgo.

“Felizmente, en la ciudad de Formosa y en todo el territorio provincial, en simultáneo, dimos inicio a la Campaña de Vacunación Antigripal 2025”, enfatizó el jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano, el licenciado Julio Arroyo.

Es así que “cada hospital y centro de salud cuenta con la vacuna” y, según hizo saber, “en una primera etapa estamos comenzando con el personal sanitario en actividad que tenemos”, el cual debe “estar correctamente protegido para atender a las personas con problemas de salud”.

Además, en esta instancia de inmunización se abarca “un grupo muy importante para nosotros que es el de las embarazadas, que tiene que recibir su vacuna antigripal sí o sí lo antes posible para estar protegidas, pero también para proteger a sus bebés durante los primeros seis meses de vida”.

Del mismo modo, “estamos vacunando a todas las puérperas”, que son las mujeres que dieron a luz en los últimos diez días, explicó. “Se pueden acercar al vacunatorio más próximo a su domicilio para recibir su dosis anual”, subrayó.

Ingreso escolar

En otro orden, el licenciado Arroyo se refirió a la vacunación en el ingreso escolar, informando que “actualmente estamos yendo a las escuelas con la herramienta que tenemos que es la Libreta de Salud Escolar (LSE)”.

Y destacó que la misma “es ponderada a nivel nacional y un ejemplo como provincia que el Gobierno de Formosa incorporó por ley”.

En ese marco, “se está haciendo esta actividad”, abarcando a “las niñas y los niños que tienen entre cuatro y cinco años y las vacunas a los 11 años”.

Sarampión

Asimismo, consultado sobre el brote de sarampión registrado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que ya suma 13 casos confirmados de niños y adultos que residen en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el Conurbano, advirtió que “es una enfermedad extremadamente contagiosa, más que el COVID-19”.

“En este momento hay un importante brote en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y algunas regiones sanitarias de la Provincia de Buenos Aires –dijo-. Los primeros casos se originaron en la CABA, donde personas que fueron a Rusia y volvieron no estaban vacunadas y de esta manera contagiaron a las personas que no estaban correctamente inmunizadas”.

Indicó que “hay acciones sanitarias que se están implementando tanto en Ciudad Autónoma como en Provincia de Buenos Aires, que se podrían extender también a nivel nacional a modo de una campaña, pero eso todavía no está definido”.