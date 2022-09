La provincia de Formosa presidió ayer el Foro de Fiscales de Estado de Argentina

Compartir

Ayer, Formosa presidió el Foro de Fiscales de Estado de la República Argentina (FPFEA), que se llevó a cabo en las instalaciones del Consejo Federal de Inversiones (CFI) ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La provincia es representada por la doctora y fiscal de Estado de la provincia, Stella Maris Zabala, quien fue reelegida como presidenta del FPFEA en mayo de este año.

En ese marco, Zabala indicó que, en esta oportunidad, participó del encuentro la fiscal Federal Cecilia Incardone.

«Hablamos sobre las reformas necesarias, el Código de Procedimiento Penal, la necesidad de provocar una reforma que explique claramente en un proceso penal por qué los fiscales toman algunas causas del proceso de selección de las causas que adoptan, por qué toman medidas cautelares o no, que generan estas cuestiones de las que permanentemente estamos hablando, de la responsabilidad de las personas jurídicas», detalló.

Asimismo, catalogó el temario como «sumamente interesante» ya que pudieron intercambiar opiniones sobre diversos aspectos jurídicos.

«Estamos muy conformes y hablamos los temas que hacen a la tarea de la Fiscalía de Estado en cada provincia», señaló.

Además, la fiscal dijo que permanentemente participan de este tipo de reuniones e «intercambiamos sobre los juicios, marchas de cada una de las Fiscalías», pero aclaró que, en estas instancias, «se hacen mucho más interesantes y ricas estas charlas porque hacen a temas que son candentes permanentemente».

«Entonces también aprovechamos esta oportunidad para intercambiar nuestras opiniones sobre distintos aspectos jurídicos de los temas que están en debate y después muchos son sometidos a las actuaciones que tiene cada Fiscalía de Estado», explicó.

Y resaltó la importancia de abordar ciertas cuestiones que «dicho en abstracto pareciera que no, pero en la práctica son los temas que permanentemente escuchamos en los medios y generan impacto en la sociedad».

A su vez, Zabala precisó que elaboraron «documentos internos de discusión» porque «no olvidemos que somos todos fiscales de distintas provincias y cada uno tiene su criterio en cuanto al tema”, por lo que “muchas veces se nos torna complicado unificar un mismo criterio porque tenemos opiniones diversas».

«Pero siempre en un ámbito de mucho respeto, arribamos a conclusiones jurídicas y todos coincidimos en la necesidad de la reforma del Código Procesal Penal, la necesidad de la sociedad de clarificar sobre estos puntos que estuvimos hablando», reiteró.

Y concluyó: «la sociedad requiere urgente esclarecimiento, porque es la única forma que se va a recuperar la confianza en la justicia que se encuentra absolutamente saqueada porque la gente no tiene credibilidad en general, eso es algo que no puede ignorarse, entonces todo lo que provoque claridad y explicación en un lenguaje que todos entiendan y se pueda saber por qué se hacen las cosas y la previsibilidad que tiene que tener».

