La provincia de Formosa se adhiere a la no obligatoriedad del uso del barbijo

El Ministerio de Salud de la Nación declaró la no obligatoriedad del uso del barbijo en la Argentina, mediante la resolución 1849 /22 publicada este miércoles 22 en el Boletín Oficial, con la firma de la ministra de la cartera, Carla Vizzotti.

La medida se basa en la actual situación epidemiológica y en el avance de las coberturas de vacunación, que han logrado disminuir la incidencia de enfermedad grave y la mortalidad por COVID-19. De todas maneras, se mantiene la recomendación de su uso en espacios cerrados como medida de cuidado durante momentos de alta circulación de SARS-CoV-2 como de otros virus respiratorios.

A partir de la resolución número 1849/2022 del Ministerio de Salud de la Nación publicada este 21 de septiembre en el Boletín Oficial, se elimina el carácter obligatorio del uso del barbijo como medida preventiva en la población general, a partir de las altas tasas de cobertura de vacunación contra la COVID-19 alcanzadas en la población y al actual escenario sanitario y epidemiológico.

La normativa indica que cada autoridad jurisdiccional podrá adaptar también las recomendaciones necesarias para la prevención en función de la situación epidemiológica provincial y la estrategia sanitaria planificada.

En ese marco, el gobierno de la provincia de Formosa informó la adhesión a la disposición nacional. Se refirió al tema, el ministro de Desarrollo Humano de la provincia, doctor Aníbal Gómez, afirmando que “Formosa se adhiere a esta normativa del Ministerio de Salud de la Nación”.

Sin embargo, recomendó continuar con el uso del barbijo de forma adecuada en los espacios cerrados, ya sea en reuniones familiares, sociales o el transporte público, entre otros.

En ese sentido, remarcó que “no está prohibido usar el barbijo, seguimos recomendando el uso, pero ya no es obligatorio”.

Asimismo, agregó que “va depender de cada uno, si uno está en un restaurante o un local comercial, deberá respetar las normativas que estos implementan”.

Además, Gómez instó a la ciudadanía a concurrir al médico en caso de tener síntomas, indicando que “si el resultado es positivo, debe evitar las reuniones con otras personas”, para no diseminar el virus (de coronavirus) y contagiar a otros.

Al concluir, advirtió que “el virus está circulando entre nosotros y aunque sea de baja intensidad, debemos seguir con los cuidados”.

