La provincia de Mendoza entra en nueva fase y permite reuniones

El ministro de Gobierno de Mendoza, Víctor Ibáñez, adelantó en una conferencia de prensa que la provincia ingresa en la nueva fase de distanciamiento social obligatorio, y que ya no será necesaria la finalización del DNI para salir, antes de la publicación de anoche del decreto en el Boletín Oficial del gobernador Rodolfo Suárez.

“Lo fundamental es que Mendoza, la provincia entera, está comprendida dentro de las provincias que salen del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio e ingresan en la etapa del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, aseguró Ibáñez.

“No va a regir desde mañana la limitante en cuanto a las salidas vinculadas al número de documento”, aseguró el ministro.

Otra de las flexibilizaciones que anunció el titular de la cartera de Gobierno, es que las reuniones familiares a partir de mañana se van a poder seguir realizando, pero durante cualquier día, por lo tanto no quedarán circunscriptas solo a los fines de semana y feriados.

La principal novedad en este ítem, es que a partir de mañana se empiezan a incluir también las reuniones con amigos, es decir que ya no tienen que acreditar los lazos sanguíneos hasta segundo grado, aunque continúa como restricción que no deben superar las 10 personas, y se debe seguir respetando el concepto de “cercanía”.

Desde hoy estará permitida la reapertura de los centros comerciales, entre las 10 y las 19, el mismo horario de la actividad comercial, mientras que bares y restaurantes podrán mantenerse abiertos hasta las 23, y en estos locales de comida (abiertos desde la semana pasada) ya no será exigible la reserva previa.

A partir de estos nuevos anuncios quedan habilitados los deportes individuales y los gimnasios, con estrictos protocolos sanitarios, pero seguirán “prohibidos cines, teatros, eventos públicos, transporte urbano interjurisdiccional”, explicó Ibáñez.

A la vez, se está evaluando pedirle a la Nación que se permita la realización para realizar turismo interno en distintas regiones provinciales.

En relación a los medios de transporte público, el titular de la cartera política, afirmó: “Sabemos que es importante, pero también entendemos que si hay medidas que han tenido resultados beneficiosos, han sido las medidas de restringir la utilización del transporte público”.

Finalmente, Ibáñez apuntó: “La forma de no volver al aislamiento, es cumplir con los protocolos que están establecidos para evitar nuevos contagios”.