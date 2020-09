“La provincia debe empezar a tomar conciencia de que estos reclamos no son aislados”, dijo Carlos Lee

Compartir

Linkedin Print

El abogado formoseño Carlos Lee, en diálogo con “Expres en Radio” habló sobre el fallo de la justicia federal a favor de un hombre que representa y que buscaba volver a Formosa desde hace tres meses, sin respuesta alguna. La justicia ordenó a la Provincia que en 24 horas fije la hora y día para que el mismo retorne, algo que marca un “precedente importante”, según explicó el letrado.

“Luego de una contienda judicial con la fiscal de Estado donde cada uno planteaba los motivos por el cual debía ingresar este formoseño, el primer paso que hubo fue un rechazo por parte del juez federal y el cual fue apelado, fue a la Cámara quien ordenó que se celebre la audiencia porque el gobierno había planteado que se interponían dos acciones, una era que estaba incluida dentro del amparo que nosotros habíamos presentado y otra el habeas corpus, esta defensa entendía que no correspondía, que no era la misma acción, si bien estaba comprendida por el mismo articulo de la Constitución Nacional tiene un resultado muy diferente y un fin muy diferente cada una de las acciones, en ese sentido hemos apelado y la Cámara nos dio la razón que culminó con un fallo ordenando al gobierno de la provincia que en el plazo de 24 horas desde que quede firme el fallo, fije la fecha de ingreso que no puede superar los cinco días desde que está firme la sentencia”, explicó el letrado.

“Esto sienta un precedente importante, en cada una de las audiencias desde el gobierno entienden que esto es política pero no lo es, esto es resguardar los derechos de los ciudadanos, yo cuando una persona acude a pedirme que haga una defensa judicial no le pregunto a qué partido político pertenece, simplemente atiendo un cliente, lo asesoro y veo cuál es la acción más adecuada para conseguir un resultado, en este caso estoy defendiendo los derechos de aquellas personas que entiendo deben circular libremente por el territorio nacional y que esta provincia en una medida bastante abusiva y restrictiva de derechos, no permite ingresar para que vuelvan a sus casas, en caso puntual de este señor a quien no conozco personalmente ya que he tenido trato únicamente vía telefónica, me hacía la aclaración de que había ido a trabajar al hospital Perrando porque tenía un compromiso asumido y que constituía una de las excepciones establecidas en el DNU 297/20 en su artículo 6 inciso 10 y 17 y que encima había solicitado el día 5 de junio volver a ingresar a la provincia y que hasta la fecha no había tenido respuesta por parte del gobierno y además en ese lapso se le incendió la casa, las razones que exponía no fueron atendidas por el Consejo de Emergencia de la provincia”, expuso Lee.

“Esta medida sanitaria que ha tomado la provincia desde un primer momento se podía haber entendido que eran las correctas pero ya en el tiempo que no se hayan adecuado para traer a todos nuestros hijos formoseños que se encuentran en otras provincias, que no se haya preparado el sistema de salud cuando ya llevamos seis meses, que no se hayan preparado los lugares de aislamiento obligatorio como ellos quieren hacer, es otra cosa, ellos alegan que no se cumple el aislamiento obligatorio y por eso no permiten que se realice la cuarentena en cada casa, una medida que está bien, pero en este caso puntual este señor que ya había salido de la provincia con anterioridad para cumplir obligaciones con el hospital Perrando regresó e hizo el aislamiento obligatorio en su casa cumpliendo debidamente las medidas sanitarias ordenadas por este Consejo de Emergencia por lo tanto no existía ningún tipo de excusa para no permitirle su regreso prácticamente 4 meses después, pero así como este caso existen un sinfín de casos y no quieren dar brazo a torcer y entender que uno no está en contra de las medidas sanitarias sino que en aquellas en las que se configura un abuso por parte de ellos en cuanto a los derechos ciudadanos, eso es lo que vamos a seguir peleando”, explicó.

“No es que no entendamos cuáles son los protocolos, los entendemos perfectamente porque una cosa es la pandemia y otra es la cuarentena, la pandemia aqueja al mundo en su contexto general, estamos incluidos en eso y otra cosa diferente es la cuarentena cuando comienzan a restringir derechos porque están mostrando que no estamos preparados para afrontar lo que es esta enfermedad y eso es lo que molesta, por eso cuando el ministro González comienza a atacar en forma personal como continuamente lo hace creo que se equivoca en gran medida y nadie le está haciendo la contra en cuanto a las medidas que se están tomando, pero sí estamos marcándole que la provincia pese a todos esos partes donde ellos cuentan todo lo que están haciendo, no está preparándose por cualquier eventualidad y también vemos cómo cotidianamente se vulneran los derechos con respecto a aquellos que entran ilegalmente desde el extranjero porque los formoseños que son perfectamente identificables, que saben quiénes son, dónde viven y cómo viven, no los dejan pasar y a los extranjeros les dan todo, no me parece la manera correcta y la forma correcta de cuidar la salud pública de todos los formoseños”, planteó el letrado.

Respecto a si la provincia puede apelar la decisión de la Cámara, aseguró que “creo que van a apelar, lo que ordenó la Cámara es que se celebre la audiencia, este fallo pueden apelarlo e irá nuevamente a la Cámara de Resistencia y después tendrán otra vez instancia, pero una vez que la Cámara resuelve esto adquiere de alguna manera el grado de firmeza que necesitamos nosotros, como estos plazos de habeas corpus son bastante rápidos, son de horas, no tendrá mucho tiempo la Cámara para tomarse para resolver esta cuestión, es decir que ellos tenían 24 horas para apelar, de todas maneras vamos a esperar que la justicia se expida en cada una de las jurisdicciones correspondientes, en este caso en el grado de apelación”.

“Creo que la provincia tiene que comenzar a tomar conciencia que estos reclamos no son aislados, este es un reclamo que vienen haciendo muchos formoseños y que continuamente vemos en las redes sociales que piden por favor ingresar a la provincia, cuestionan muchas veces la jurisdicción federal pero parece que no entienden que el artículo 205 que es imputado a cada uno de los que ingresa es de carácter federal, la salud pública es de carácter federal”, explicó.

“Ellos dicen que tenemos que hacer un reclamo administrativo, pero si no atienden los teléfonos, no contestan los mails, qué reclamo administrativo uno puede hacer, después ellos quieren manejar todo, cuando les dicen algo que está mal ellos quieren llevar a su terreno de justicia ordinaria donde todavía no podemos determinar qué tan independiente es y por eso tenemos que buscar los remedios judiciales que la Constitución Nacional nos otorga para poder hacer valer los derechos de los ciudadanos formoseños sino no estaríamos haciendo todo esto, no estaríamos planteando de manera continua recursos para que el gobierno de alguna u otra manera entre en razón y comience a hacer las cosas como corresponde, ellos dicen defender a 640 mil formoseños, pero no están contemplando a todos ya que hay mucha gente que está afuera, estudiantes, trabajadores, por problemas de salud, que dejen de mentir y hablen con sinceridad, dicen que atienden los casos pero ni siquiera contestan los mails, no hay nadie que conteste, dicen que la página se cayó y por eso no da el número de ingreso, que hablen con la verdad y que la soberbia que están teniendo la dejen a un costado y se permitan escuchar otras campanas, lo único que estamos haciendo es tratando de que ingresen organizadamente como plantean, resguardando los derechos de cada uno de los habitantes de la provincia, no son dueños de la verdad ni tienen absoluto poder para hacer con la vida y las personas de Formosa, es eso lo que tratamos de pregonar y hacer entender”, finalizó.