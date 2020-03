La Provincia denunció penalmente a nueve personas que incumplieron con la cuarentena obligatoria

Compartir

El día de ayer, en el marco de la conferencia de prensa con motivo de las acciones que lleva adelante el Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, el ministro de Gobierno, Jorge Abel González, informó que nueve personas que debían realizar la cuarentena obligatoria por haber estado en zonas de riesgo, «incumplieron con la medida y en consecuencia se dictó la orden de detención dando conocimiento a la Justicia Provincial».

De esta manera las nueve personas que no se encontraban en su domicilio al momento de ser visitadas por las autoridades sanitarias, fueron buscadas a través de la Policía y posteriormente se inició una causa penal. Así lo expresó el ministro, calificando este tipo de actitudes como «inconscientes», y que «no las podemos tolerar, por eso hemos de actuar con todo el rigor de la ley».

Seguidamente, sobre la situación de formoseños que se encuentran fuera de la provincia y solicitan ayuda al Estado para ser repatriados el funcionario aseveró: «Hemos tenido muchos llamados de personas que fueron a otros lugares, con lo cual así como fueron tranquilamente pueden volver, nosotros no podemos destinar los recursos de los formoseños a ir a buscar a aquellos que libremente eligieron hacer sus vacaciones aun sabiendo de la existencia de esta pandemia en desmedro de lo que necesitamos ahora que es garantizar la salud de todos los formoseños».

Recordó el funcionario que una vez que arriben a la provincia tendrán que realizar la cuarentena obligatoria como exige la normativa vigente. Y agregó que las actitudes personales por encima de lo social «ponen en riesgo a toda la población», en alusión a los casos de comprovincianos que han viajado pese a la situación de crisis global con motivo del coronavirus.

González, estuvo acompañado por el médico epidemiólogo y director del Hospital Central, el doctor Mario Romero Bruno, quien explicó que desde el Consejo de Emergencia COVID-19 se preparan para distintos escenarios de máxima, media y mínima con relación a la pandemia.

Mencionó el caso de la ciudad china de Hubei donde se tuvo los principales casos y luego se contuvo, y hoy día no hay notificaciones de casos nuevos. Siendo la principal medida para disminuir la curva epidemiológica el cumplimiento efectivo del aislamiento domiciliario por parte de la población.

«Entonces teniendo en cuenta esa situación; sí somos responsables cumpliendo con el aislamiento obligatorio; así como también los controles de ingreso a la provincia que realizan las fuerzas de seguridad, vamos a lograr achatar la curva de contagios», detalló.

Agregando que «uno espera que los casos vayan en aumento en el mes de abril, a mediados y en el inicio del mes de mayo», por lo que insistió con la importancia de la vacunación contra la gripe para las personas mayores de 65 años, el personas de salud y los que padecen alguna patología médica.

Luego fue consultado sobre el recurso humano para enfrentar esta contingencia de crisis sanitaria por el COVID-19, allí especificó el médico que «fundamentalmente en el área de terapia intensiva se coordinó con el Ministerio de Salud de la Nación para la capacitación de cardiólogos, anestesistas, para este tipo de eventualidad que requiere personal especializado. Así también lo que hace a recurso humano crítico como son los enfermeros y para ello hay una residencia de enfermería en terapia intensiva que están capacitando a sus pares para esa tarea».

Indicó que el personal médico se establecerá en el Hospital de Alta Complejidad, en el Hospital Central, el Hospital Distrital 8, en el interior provincial, la ciudad de Clorinda «fundamentalmente pensando en la máxima para eso nos estamos preparando», -reiteró-.

Finalmente sobre el caso de una paciente de 80 años que falleció días pasados y que era considerado un caso sospechoso de coronavirus, dijo Romero Bruno que se aguarda el resultado oficial por parte del Instituto Malbrán que sería en las próximas horas.

Los sueldos

están garantizados

Por último, el ministro de Gobierno volvió a llevar tranquilidad a la población acerca del pago de los sueldos de la administración pública provincial. Aseveró que «está garantizado el pago de haberes para los activos y pasivos».

«Estamos trabajando -atento a la situación particular que vivimos en el país- con el Banco Formosa en la metodología de pago, y una vez que tengamos definida la modalidad que estimo será en las próximas horas vamos a informar a todos los formoseños», afirmó.

Nuevamente invitó a todos los ciudadanos a utilizar los medios alternativos de pago, como es el home banking, las tarjetas de débito y crédito, la billetera virtual «es una buena medida para evitar la circulación por la calle e ir a los cajeros automáticos», lo que implica un cambio cultural que debemos tratar de ponerlo en práctica para así colaborar con las medidas de restringir la circulación de las personas en la calle.