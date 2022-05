La provincia fortalece las acciones contra los incendios forestales y de pastizales

Compartir

El pasado viernes 20, por la mañana, en el salón de eventos del Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos, la Dirección de Recursos Naturales y Gestión del Ministerio de la Producción y Ambiente (MPyA) realizó el taller de inicio del proyecto “Desarrollo de Capacidades para la Acción Temprana ante Incendios Forestales y Pastizales en la Provincia de Formosa”.

Dicho proyecto fue diseñado por la Dirección de Recursos Naturales y Gestión junto con la Fundación Bosques Nativos Argentinos para la Biodiversidad y financiado por el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del PNUD.

Estuvieron presentes en el acto de apertura el ministro de la Producción y Ambiente, el doctor Raúl Quintana; el coordinador Nacional PPD Argentina, Francisco López Sastre; la secretaria de la Mujer, la licenciada Angélica García; y demás autoridades de la cartera competente, como también especialistas del tema e integrantes de las diversas organizaciones.

En ese marco, el subsecretario de Recursos, Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental, el doctor Hugo Bay, expuso: “Estas pequeñas acciones generadas con donaciones son el conjunto de actividades que tenemos que desarrollar para llegar al centro de lo que nos preocupa”, marcando que la problemática de incendios forestales y de pastizales representa “un enorme desafío”, por cuanto “se da en todo el mundo”.

Por su parte, el director de Recursos Naturales y Gestión, el licenciado Franco del Rosso, puso de resalto “el lanzamiento de un programa de asistencia, fortalecimiento y capacitación sobre la acción temprana de incendios forestales y de pastizales en Formosa”.

“Es un tema del que nos venimos ocupando hace un tiempo porque se volvió una cuestión crítica, no solo en Formosa, sino en la Argentina”, enfatizó el funcionario.

En ese sentido, marcó que “venimos trabajando junto a la Fundación Bosques Nativos Argentinos para gestionar fondos en el Programa de Naciones Unidas que nos permitan extender esta capacitación en todo el territorio”.

Advirtió que “el fuego es una problemática tanto para la seguridad vial, la salud pública y la producción”, ya que ocasiona “pérdida de la biodiversidad y debilitamiento del suelo”.

“Si no está bien manejado, si no tenemos una política sobre su uso y manejo, puede tornarse un problema grave para el desarrollo territorial, la producción y la conservación de la naturaleza”, explicó el especialista.

A su turno, Francisco López Sastre, coordinador nacional del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD), precisó: “Este proyecto es de la Fundación Bosques Nativos y forma parte de nuestra tarea”, señalando que “desde Naciones Unidas apoyamos iniciativas locales que aporten soluciones a problemas ambientales globales”.

Planteó que debido al cambio climático, “lamentablemente los incendios van a seguir sucediendo”, con lo cual es fundamental que “la sociedad civil de Formosa junto al Estado articulen esfuerzos para tener alertas tempranas sobre incendios”.

“El Programa aporta 18 mil dólares a la Fundación para organizar talleres y brindar equipamiento para tener un sistema de alerta temprana en el tema incendios”, indicó, a la vez que agradeció al Gobierno de Formosa “por el apoyo que nos brinda para en esta articulación de acciones bajar al territorio”.

Por último, Nahuel Schenone, biólogo de la Fundación Bosques Nativos Argentinos para la Biodiversidad, lamentó “lo sucedido con los incendios en Formosa y otras provincias” y “la cantidad de hectáreas que se quemaron”.

Ante ello, acentuó que “este proyecto que presentamos junto a la provincia pone el foco en mejorar las capacidades de las instituciones gubernamentales y también de los pequeños productores y personas que trabajen en los Municipios para poder reaccionar rápido ante un incendio”, concluyó.

