La provincia les negó la entrada a los hijos de hombre con avanzado cáncer de páncreas

Alegando medidas preventivas por la pandemia de coronavirus, la provincia de Formosa les negó incontables veces la entrada a los hijos de Mario Roberto Romero, un cordobés que desde hace dos años vive en Formosa por cuestiones de trabajo y que en julio último fue diagnosticado con un cáncer de páncreas que se encuentra en un avanzado estado y ya hizo metástasis.

Los familiares, ante la desesperación de que el hombre está solo y muy enfermo, desde hace un mes vienen intentando ingresar a la provincia y ante las reiteradas negativas, ahora barajan la opción de que las autoridades lo trasladen hasta Mansilla (límite de Formosa y Chaco), donde será transportado a otra ambulancia para finalmente viajar a Córdoba con sus hijos, con todo el riesgo que ello implica en su deteriorado estado.

En ese marco Belén, una de las hijas de Romero, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la situación de su padre.

“Mi papá está en Formosa en su casa, no está internado, le pedí a una gente conocida que lo cuide, que no lo deje solo hasta que podamos tener una solución. Él hace 2 años que vive en Formosa por trabajo y ahora está en una situación de salud muy delicada”, contó.

Señaló en ese sentido que ante la gravedad de su cuadro, han pedido incontables veces que les permitan ingresar a Formosa para acompañarlo y cuidarlo, pero no se los permitieron. “Ingresar no nos dejan (a pesar de que todos los hijos se hicieron test de Covid-19 y les dio negativo), esperamos un mes para que nos dejaran acceder, mandamos correos, quisimos sacar permiso de la página, no podíamos entrar, nos pasó de todo, no conseguimos nada así que lo único que estamos pidiendo ahora es si lo pueden sacar de ahí y nosotros mandar una ambulancia desde Córdoba para sacarlo de la provincia porque no tenemos otra respuesta y otra opción. Se lavan las manos y lo dejan, no nos queda otra que ir con una ambulancia y sacarlo”, explicó desesperada.

“Nadie nos buscó para solucionar nada, hablamos con un jefe de mi padre ahí y tampoco tuvimos respuesta, no conseguimos nada, hablamos por todos los medios para conseguir algo pero al final no conseguimos nada”, lamentó.

Dijo que ante la situación desesperante, han recibido ayuda de Arroyito, donde viven todos. “El intendente nos puso a disposición una ambulancia para ir a buscarlo, nosotros iríamos atrás de la ambulancia. Ahora supuestamente van a gestionar para sacarlo hasta Mansilla, la bronca mía es que lo largan como a un perro y es una persona, que se cruce de ambulancia en ambulancia para poder estar con nosotros, se lavan las manos, hace un mes que venimos y su enfermedad avanzó un montón. Lo único que queremos es estar con él”, señaló emocionada.

“Yo tengo tres hermanos, todos estamos en Córdoba, en Arroyito. Hace un mes estamos gestionando, pero no tenemos respuesta, todas eran negativas, esperar y esperar, la enfermedad de él está muy avanzada, mucho no hay por hacer ahora, es así la situación, pero queremos estar con él”, expuso.

“Nadie dio la cara, es la salud lo primero, está la pandemia y nosotros como hijos de él tenemos el derecho de acompañarlo, antes queríamos ingresar pero como nos denegaron de todas las maneras lo queremos sacar de la provincia. Nosotros estamos esperando que nos den el traslado para ir y buscarlo, no queremos esperar más, tiempo ya no tenemos”, dijo.

“Mi papá está mal, él nos dice que ya va a estar con nosotros, él tiene fe de que nos van a dejar entrar, pero lamentablemente no fue así”, expresó.

Belén recordó que enero fue la última vez que lo vieron a su padre, luego comenzó la cuarentena, le detectaron el cáncer y la odisea pareciera no tener fin. “El 20 de enero fue la última vez, él había venido para Córdoba y fue la última vez que lo vimos, en ese momento estaba bien, a partir de ahí empezó su situación compleja, a fines de julio recayó su salud, estuvo internado y ahí saltó que tenía cáncer de páncreas y ya se agravó la situación”, finalizó.

Según se pudo saber, los hijos habrían conseguido una ambulancia que les facilitó la intendencia de Córdoba y ayer por la noche el hombre iba a ser trasladado hasta Mansilla, donde iba a ser ubicado en otra ambulancia para llevarlo a Córdoba y que pueda estar con sus hijos en este momento tan difícil ya que en Formosa, pese a la gravedad de su situación, está solo y al cuidado de una familia amiga.

Protocolo para

el último adiós

Cabe señalar que la semana pasada, el bloque de Diputados del Frente Amplio Formoseño propuso un Proyecto de Declaración donde pedía elaborar un protocolo de seguridad sanitaria para que se autorice acompañar a enfermos graves y terminales en el final de su vida, durante el aislamiento por la pandemia COVID19.

“Queremos que se le pueda dar el último adiós al paciente de la enfermedad que sea, creemos que amerita un protocolo para que estas personas puedan darles el último adiós a sus seres queridos”, había expresado el diputado Enrique Ramírez, impulsor del proyecto.

“Pedimos que los puedan visitar teniendo los mismos recaudos que tienen los médicos, no podemos dejar de mirar esta situación que está ocurriendo en todo el mundo, creo que sería una injusticia dejar sin tratar el tema, necesitamos una mirada más humana, más acorde a la realidad de lo que estamos viviendo nosotros”, había manifestado el diputado.

“Se debería permitir el último adiós, el último abrazo a los pacientes enfermos, hacer que todo lo feo que sucede sea por lo menos teniendo las costumbres que tenemos de acompañar a nuestros seres queridos hasta el último adiós”, había expuesto el funcionario.