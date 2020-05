La Provincia tramita que sea el Banco Formosa el que pague a los formoseños no bancarizados

Compartir

El ministro de Economía, Jorge Oscar Ibáñez, informó que la Provincia realiza gestiones hace más de 30 días ante la ANSES para que los 42.600 formoseños que no están bancarizados puedan cobrar los 10 mil pesos del Ingreso Familiar de Emergencia a través del Banco Formosa, que posee cajeros automáticos en todo el interior, y no en el Correo Argentino. De esa cantidad de beneficiarios que no poseen CBU, 12.500 son de esta capital.

El titular de la cartera económica provincial recordó que fueron más de 10 millones de personas las inscriptas en todo el país para recibir el beneficio extraordinario, de los que quedaron 7 millones de personas. En Formosa, 154 mil personas reunieron los requisitos para cobrar el Ingreso que otorga ANSES, cifra que podría incrementarse a medida que algunos rechazados cumplimenten los requisitos.

En tal sentido, el ministro Ibáñez recordó que el pago es directo para aquellas personas que perciben AUH o asignación por embarazo en tanto el depósito se realiza a la cuenta bancaria de quienes poseen una. Pero quienes no tienen cuenta deberían cobrar a través del Correo Argentino, situación que de darse sobrepasaría la capacidad operativa de la entidad y se produciría aglomeración de personas, situación que debe evitarse por todos los medios ante la actual situación de emergencia sanitaria.

«Son alrededor de 82 mil formoseños que no tienen CBU, por lo que ANSES establece una metodología que no es adecuada para la provincia. Aproximadamente 42 mil formoseños deberían cobrar a través del Correo Argentino. Allí surge el problema. Establecen como punto de pago de los departamentos Ramón Lista y Matacos, por ejemplo, a la localidad de Ingeniero Juárez. Son 4.500 formoseños los que deberían hacer más de 200 km para cobrar el beneficio», precisó el funcionario.

Con este ejemplo, fundamentó por qué la Provincia elevó diversos pedidos a ANSES en diferentes ocasiones para que el Banco Formosa sea la entidad que abone el beneficio, pero con la renuncia de Vanoli – ex titular – la provincia quedó sin ninguna definición y se encuentra a la espera de una respuesta para resolver el problema. «Esto ocurre en otras provincias así que creemos que vamos a poder darle una solución integral al problema», confió Ibáñez.

