La pulseada por el dólar pasará factura: se espera un repunte de la inflación en agosto e impacto negativo en la actividad

El reporte del staff del FMI que se conoció el viernes a la noche elogió la marcha del plan económico, pero también lanzó varias advertencias. Los tecnócratas pidieron una vez más un mayor esfuerzo fiscal al Gobierno para lograr el regreso al financiamiento voluntario de los mercados. También exigen mejorar la acumulación de reservas, aunque redujeron la meta para fin de año en USD 5.000 millones.

El organismo también apuntó contra los proyectos que aumentan el gasto sin una contrapartida en nuevos ingresos. Se refirió así a la batalla que sostiene el Gobierno con el Congreso por los aumentos a las jubilaciones y otras erogaciones potenciales, cuyo efecto estimó en un aumento del déficit de 1,5% del PBI.

El informe ve con buenos ojos que el dólar se haya movido en los primeros meses posteriores a la liberación parcial del cepo en el medio de las bandas cambiarias definidas, pero porque no llegó a incluir la presión sobre el tipo de cambio de las últimas semanas. Al tocar los $ 1.380 la cotización quedó en verdad mucho más cerca del techo que definieron el Fondo y Economía (hoy en alrededor de 1.450 pesos).

Ortodoxia pura

La respuesta para ponerle un freno al dólar fue bien ortodoxa: tasas de interés por las nubes (40 puntos por encima de la inflación esperada) y un aumento de los encajes bancarios, hasta el 40%, para restringir la liquidez del sistema financiero.

Se supone que semejante artillería dará sus frutos. Si el mercado cree que el Gobierno defenderá el techo de la banda cambiaria, el negocio es pasarse a tasas en pesos. “Las Lecap ofrecen hoy una oportunidad única para llevarse una buena diferencia en moneda dura”, explicaron desde Max Capital. “Creemos que el Gobierno tiene un compromiso firme para defender el techo definido para el tipo de cambio bastante más allá de las elecciones y posiblemente hasta bien avanzado el 2026”, agregaron.

¿Ingreso de caitales?

Si los inversores empiezan a compartir esta mirada, debería producirse un ingreso de capitales apostando a instrumentos en moneda local. Las Lecap que vencen en los próximos meses tienen una tasa de hasta 60% anual. Este rendimiento mensual cercano al 5% mensual superaría con gran amplitud lo que podría dejar la compra de dólares en el caso que llegue al techo de la banda (alrededor del 8% como máximo hasta fin de año).

Y si no alcanzara con la suba de tasas, el aumento de los encajes implicó una fuerte restricción a la cantidad de pesos que circulan en el mercado. Consecuencia: hay menos combustible para presionar sobre el tipo de cambio. Y también menos fondos para prestarles a las familias y a las empresas.

La munición gruesa con cuasi seguro de cambio incluido debería ser suficiente para estabilizar el tipo de cambio. El propio Luis Caputo aseguró en una aparición en un streaming que veía con buenos ojos la última escalada cambiaria. “El tipo de cambio subió 17% y los precios ni se movieron”, aseguró el ministro de Economía.

¿Y los precios?

Se trata de toda una novedad para la economía argentina que el dólar suba y no se produzcan remarcaciones casi instantáneas. El “traspaso” al menos en julio fue inexistente y se espera que la inflación del mes repita el nivel de junio, es decir cerca del 1,6 por ciento.

Sin embargo, parece bastante más difícil que esto se repita en agosto. Algunos sectores como el de las terminales automotrices ya definieron subas cercanas al 5% en sus listas. Aprovechan también hay un boom: las ventas superaron las 62.000 unidades en julio, 44% por sobre igual mes del año pasado.

Los supermercados también empiezan a recibir listas remarcadas en el arranque de agosto y seguramente se abrirá una instancia de negociación con los proveedores.

Con todo, el repunte no sería demasiado significativo. Andrés Borenstein, economista jefe de BTG Pactual estimó que el repunte del mes podría llevar al índice a niveles de 2,2%. “Nada demasiado preocupante”, explicó. En tal caso, agosto mostraría una pausa en el proceso de desinflación pero que no implica un cambio de tendencia sobre todo en un contexto de superávit fiscal y de restricción monetaria.

Un rebote inflacionario de esta magnitud tampoco tendría un impacto relevante en las chances electorales del Gobierno. Los inversores tienen dos fechas en la mira: el 7 de septiembre que son los comicios en la provincia de Buenos Aires y el 26 de octubre cuando se realicen las legislativas.