La queja en vivo de Nacha Guevara en el “Cantando 2020”: “No veo ni escucho”

Compartir

Linkedin Print

La jurado sorprendió al comentar al aire los problemas que tiene a la hora de evaluar a los participantes.

La emisión del miércoles del Cantando 2020, por El Trece, empezó con mucha expectativa por el debut en la pista de Gladys La Bomba Tucumana y su hijo, Tyago Griffo. Y, durante al previa de la pareja, los conductores del ciclo, Ángel de Brito y Laurita Fernández, intentaron fogonear el supuesto enfrentamiento entre la cantante y Karina La Princesia, una de las integrantes del jurado. De hecho, vía Twitter, el mismísimo Marcelo Tinelli se refirió a ambas como si estuvieran en una contienda y agregó: “¡Que fuerte!”.

Así fue como, de manera improvisada, la intérprete de La pollera amarilla y la creadora de Corazón Mentiroso, empezaron a entonar estrofas de los éxitos de una y otra. Y hasta jugaron con la posibilidad de grabar un tema juntas no bien termine la pandemia del coronavirus. Después, La Bomba recordó cuando contó New York, New York en el programa de Moria Casán. Y hasta Pepito Cibrián se rió cuando Gladys intentó hablar en inglés.

Pero lo cierto es que, mientras todos se divertían, de Brito detectó la seriedad de Nacha Guevara. “Estoy viendo unas caras”, dijo el periodista. Y le preguntó a la artista en qué estaba pensando, esperando que ella saliera con una de sus despiadadas críticas hacia la participante. Sin embargo, la respuesta de la jurado dejó a todos atónitos.

“Saben qué: ni los veo ni los oigo. Porque para poder verlos tengo que asomarme y salir de mi área de seguridad. Así que me van a tener que disculpar, chicos”, aseguró Nacha visiblemente molesta. Ante esto, Laurita le preguntó a la producción si no le podían poner una banqueta al lado de los coachs para que pudiera escuchar el tema. Pero Guevara respondió: “No puedo estar circulando, prefiero quedarme acá”.

Nacha le pidió perdón a los participantes porque, ya de antemano, se dio cuenta de que no iba a poder evaluarlos como corresponde. “No voy a ser objetiva, tal vez, porque ni los veo ni los escucho”, dijo. A lo que Gladys se limitó a responder: “Sos hermosa, te amo”.

Entonces llegó el momento de la verdad, en el que La Bomba y su hijo cantaron el tema Me vas a extrañar, de Damas Gratis. Y, una vez terminada la performance, llegó la devolución del jurado que, por la ubicación que tienen el estrado, tuvo que comenzar Guevara.

Así, después de decir que estaba encantada de ver nuevamente a Gladys después de tres años, cuando estuvo participando en el Bailando, y asegurar que Tyago cantaba muy bien y hacía “lindos arreglitos”, Nacha fue a fondo con su queja.

“Como les dije, no puedo ser objetiva porque tengo una bola de sonido aquí. Hubo una mudanza y el sonido está mirando hacia allá -dijo señalando frente a ella- y entonces es muy difícil. Así que voy a hacer un voto por la simpatía que les tengo, porque me parece que es lo más honesto”, sentenció la jurado, que calificó con un ocho a la pareja.

Inmediatamente, las redes sociales se hicieron eco del reclamo de la artista. Sin embargo, sin explicar de qué mudanza hablaba Nacha ni hacer hincapié en los problemas de acústica a los que se refería, los conductores siguieron adelante con el programa.