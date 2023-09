La razón por la que Julian Lennon odia uno de los grandes clásico de The Beatles

Entre los fanáticos de The Beatles, es bien sabido que uno de sus temas más emblemáticos, Hey Jude, fue escrito por Paul McCartney para Julian, hijo mayor de John Lennon que tuvo con su primera esposa Cynthia Powell. La canción era un esfuerzo de McCartney por sacar a Julian del abandono al que lo sometió su padre tras separarse de Cynthia, y es que, después del divorcio de Cynthia y John, Paul se convirtió en una figura paterna para Julian, visitándolo y jugando con él como nunca lo hizo el compositor de Imagine.

Es así que Paul buscó plasmar su cariño hacia Julian con una canción, donde cambió el nombre de “Jules” a “Jude” con la intención de que sonara mejor, y de esta circunstancia tan íntima, nació todo un himno generacional.

55 años después de que Hey Jude haya salido al mercado, el primogénito de John Lennon se presentó en el podcast del famoso conductor estadounidense, Bill Maher, y entre varios temas, compartió su amor-odio por la canción que Paul McCartney escribió para él.

Y es que, mientras la canción trata de funcionar como un mensaje de apoyo para Julian, también es un recordatorio del abandono de su padre y los años tan difíciles que él y su madre tuvieron que enfrentar.

“Estoy agradecido por la canción, sin duda. Pero… la otra cosa real es que la gente no entiende realmente rd que (la canción es) un crudo y oscuro recordatorio de lo que ocurrió en realidad. El hecho de que papá se fuera, se marchara, nos dejó a mamá y a mí. Fue un momento de cambio total, de trastorno total, de oscuridad total y de tristeza. Sólo tenía 3 años, pero me di cuenta de que algo pasaba”, confiesa el también músico a Bill Maher.

Julian también confiesa estar cansado de escuchar la canción en todos lados, pues asegura que sus amigos le han mandado toda clase de videos de diferentes versiones de Hey Jude.

“Probablemente he oído esa canción y he escuchado versiones de ella más que la mayoría de la gente. E incluso mis queridos amigos me envían bebés en pañales tocando la guitarra y cantando Hey Jude, algo que realmente no necesito”.

La relación entre Julian y Hey Jude es más complicada de lo que él mismo cuenta. A pesar de estar harto de escuchar la canción, llegó a pagar 25 mil libras esterlinas en una subasta para quedarse con las anotaciones de la grabación original. Asímismo, también puede suponer un agridulce recuerdo de su padre, a quien a pesar de la ausencia, lo quiso como lo que fue. En una entrevista, Julian compartió cómo fue vivir el asesinato de su padre, cuando sólo tenía 17 años.

“Probablemente aún estoy en shock. Fue mi primera experiencia de que me quitaran a alguien para que nunca más pudiera volver a verlo. Luego tuve que lidiar con las consecuencias de su muerte a nivel público, lo que fue más complicado aún. Mi primer pensamiento fue que debía cuidar a mi mamá ya que fue muy cercana a él. Después de todo, ella lo conocía mucho mejor. Creo que todavía había muchas cosas que le gustaban de él. Fue el primer gran amor de su vida y ahora nos lo habían quitado a los dos… por segunda vez”.

Fue el mismo Paul quien confesó que Hey Jude era una canción para Julian, pero durante un tiempo, John Lennon aseguraba que era para él como una forma en la que McCartney le pedía que abandonara The Beatles y se fuera en busca de aquello que lo hiciera feliz.

“Cuando dice Go out and get her (salí y andá a buscarla) inconscientemente me estaba diciendo que me fuera, aunque él inconscientemente no lo quisiera. El ángel que hay en él me daba su bendición para emprender un nuevo camino. Pero a su lado diabólico eso no le gustaba, no quería perder a su compañero”.

Relacionado