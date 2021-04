La reacción de Cathy Fulop por los rumores de infidelidad de Paulo Dybala a Oriana Sabatini

Compartir

“Siento que ellos están armando su familia. Ahora tienen dos perros y por eso soy feliz”, comentó Catherine Fulop en Los Ángeles de la mañana sobre la relación consolidada que tiene su hija, Oriana Sabatini con Paulo Dybala. Sin embargo, Ángel de Brito quiso saber cómo lidia con las versiones y trascendidos más molestos sobre la relación que tienen el futbolista y la cantante.

“¿Cómo vivís vos los rumores de las fiestas, de que se separaron, de las infidelidades o de que está embarazada?”, indagó el conductor, con un móvil con la actriz. “Yo trato de mantener la calma. Ni siquiera averiguo o pregunto si es verdad o mentira. No le digo nada”, aseguró.

Pero Cathy reconoció que la curiosidad de madre hizo que quiera consultarle a su hija. “Más bien que cuando salieron esos rumores… Yo vi que ella era tendencia y le iba a preguntar. Le pongo ‘Ori’ en el chat y me dice ‘¿¡qué pasa, mamá!? No me gusta cuando me ponés ‘Ori’’. Ella ya sospechaba, como ‘mi mamá va a venir a preguntarme esta pelotudez’”, aseguró, divertida.

“Por más que no sea verdad, a ella la debe poner de malhumor. Yo me acuerdo cuando al Ova y a mí todo el tiempo nos divorciaban”, finalizó Catherine Fulop, entendiendo la molestia de Oriana Sabatini por los rumores de infidelidad de Paulo Dybala.

