La reacción de Dieguito Fernando cuando se enteró de la muerte de su papá

Verónica Ojeda se presentó como particular damnificada en el expediente que investiga la muerte de Diego Armando Maradona con sospechas de un posible homicidio culposo. La ex pareja del Diez y mamá de Dieguito Fernando fue aceptada por el magistrado de garantías Orlando Díaz.

Su actual pareja, Mario Baudry, es quien se encarga de representarla en este caso investigado por la fiscal Laura Capra. En una entrevista con Intrusos, el abogado explicó por qué Ojeda tomó esta decisión: “Nosotros nos presentamos como particular damnificado este lunes por todo lo que pasó este fin de semana. La verdad es que nosotros no nos íbamos a presentar en la causa, porque Verónica estaba muy compungida por Dieguito. A diferencia de otra gente que buscaba a Maradona, Dieguito buscaba a su papá. Él disfrutaba de ir por más que Diego estuviera tirado en un sillón sin poderse mover”.

En diálogo con Jorge Rial, el letrado reveló cómo fue la reacción de Dieguito Fernando al enterarse de la muerte de su papá el 25 de noviembre: “Me llamó Verónica a las 12:40 cuando yo estaba en el campo. Cuando llego a la casa de Verónica, la esperé ahí mientras tanto hice lo que entendí que debía hacer en un montón de situaciones para ayudarla a Verónica y a toda la familia Maradona… Cuando estoy entrando con la camioneta, sale Dieguito corriendo, me lleva de la mano al patio y me dice: ‘Marito, Marito, papá se murió, estoy triste’…”.

Baudry relató que en ese momento quedó sorprendido porque el pequeño de siete años tiene dificultades en el habla como consecuencia del autismo: “Él no puede hablar, habla, pero cada vez habla más de corrido. Estaba su psicopedagoga. Caminamos un rato por el patio de la casa de Vero. Ella le explicó que ahora el papá es la estrella más grande del cielo. Todo lo que se trata de contener. Durante algunos días Dieguito se acostaba a dormir, jugaba con mi hija en el campo y con los caballos. Y lloraba dormido”.

Durante la charla, la pareja de Ojeda relató que debió realizar una denuncia penal porque le suspendieron la obra social al hijo menor de Maradona. Debido a su condición, el pequeño realiza tratamientos con especialistas, por lo que es muy importante que tenga disponible el servicio médico.

