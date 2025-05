La reacción de Hugh Jackman después de que Deborra-Lee Furness rompiera un acuerdo secreto de su divorcio

Durante casi tres décadas, Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness fueron considerados una de las parejas más sólidas y entrañables de Hollywood.

Su matrimonio, que comenzó en 1996 tras un fugaz romance iniciado en el set de la serie australiana Correlli, parecía una historia sacada de un cuento de hadas.

Sin embargo, la noticia de su separación en septiembre de 2023 sorprendió profundamente al mundo del espectáculo. A casi dos años de aquel anuncio, el drama entre ambos ha tomado un giro inesperado.

La semana pasada, la actriz de 69 años, rompió el largo silencio que mantuvo desde la separación, lanzando una declaración contundente y emocional al Daily Mail.

En ella, describió su experiencia como “un viaje traumático de traición” y habló de una “herida profunda que corta hasta el alma”.

Estas palabras, aunque no mencionaron directamente a la estrella de Wolverine & Deadpool, fueron interpretadas como un golpe directo a su exesposo.

Ante esto, el actor de 56 años no tardó en mostrar su descontento ante las palabras de la madre de sus tres hijos.

Según reveló una fuente cercana al actor al Daily Mail, Hugh Jackman se sintió “profundamente decepcionado” por la declaración, ya que entre ellos existía un “entendimiento no escrito” de que no se hablarían negativamente en público.

“Ella se las ingenió para esquivar ese pacto al no nombrarlo directamente, pero el mensaje fue claro”, explicó el informante.

Este inesperado estallido de Deborra-Lee Furness se produjo pocos días después de que presentara oficialmente la solicitud de divorcio, el pasado 23 de mayo.

Este paso formal se había demorado, según informes anteriores, debido a desacuerdos sobre el reparto de bienes y la falta de un acuerdo prenupcial.

De acuerdo con el Daily Mail, fue Jackman quien finalmente cedió a todas las demandas de Furness para agilizar el proceso, lo que hizo aún más dolorosas sus recientes declaraciones.

A la controversia se suma el contexto de rumores persistentes sobre una supuesta relación entre Hugh Jackman y su compañera de Broadway, Sutton Foster.

Ambos compartieron escenario en 2022 durante la reposición del musical The Music Man, y su cercanía habría comenzado durante la pandemia, cuando la relación entre Jackman y Furness ya atravesaba dificultades.

La actriz de 50 años, casada entonces con el guionista Ted Griffin, también se encuentra en proceso de divorcio.

Allegados a Deborra-Lee Furness aseguraron que el vínculo entre Foster y su ahora exesposo fue percibido por ella como una “aventura emocional” que sembró la desconfianza en su matrimonio.

Este factor habría influido en su insistencia por reclamar una mayor parte del patrimonio conjunto, estimado en más de 200 millones de dólares, acumulado principalmente gracias al éxito del actor como Wolverine en las películas de Marvel.

En su declaración, la actriz australiana también habló desde una perspectiva de crecimiento personal.

“He ganado conocimiento y sabiduría a través de esta experiencia. Incluso cuando se nos presenta la adversidad, es una oportunidad para volver a uno mismo, vivir con integridad y encontrar la libertad”, expresó.

Cerró su mensaje con una reflexión espiritual: “Nada de esto es personal. Cada relación en nuestra vida tiene un propósito. Agradezco haber vivido esta lección”.