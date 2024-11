La reacción de la exnovia de Franco Colapinto frente a los rumores de romance con La China Suárez

Las calles iluminadas de Madrid no sabían que estaban presenciando el inicio de un torbellino mediático. Allí, en una noche cualquiera, la China Suárez y Franco Colapinto compartieron risas y paseos que rápidamente quedaron inmortalizados en videos que se viralizaron en las redes sociales. Lo que empezó como un rumor de romance escaló en pocos días hasta convertirse en una novela en la que incluso se subió al escenario a una exnovia y a una representante, sin dejar de lado a la ola de seguidores que no dejan de comentar cada movimiento de los protagonistas.

Conocida en Instagram y TikTok como Silly Lettuce, Estelle es mucho más que “la ex de Colapinto”. A sus 22 años, esta joven franco-británica construyó una sólida carrera como influencer y modelo de alta gama, mientras combina su vida profesional con sus estudios de derecho en Londres. La relación entre Estelle y Franco fue discreta, marcada por una aparente armonía que terminó cuando ambos decidieron priorizar sus respectivas carreras.

Pero los rumores del romance entre Colapinto y la China Suárez reavivaron el interés en su historia pasada. Un comentario de una seguidora en TikTok fue el detonante: “Hermana, te perdonamos. Volvé con Franco que se está mandando cagadas”. Estelle respondió con ironía: “¿Me perdonás, por qué exactamente?”. Esa breve respuesta fue suficiente para generar una ola de reacciones. Muchos de sus seguidores comenzaron a pedirle abiertamente que retomara su relación con el piloto, rechazando el posible vínculo entre él y la actriz argentina.