La reacción de la madre de Benjamín Vicuña tras las palabras de la China Suárez

El conflicto familiar y judicial entre la China Suárez y Benjamín Vicuña sumó un nuevo capítulo con la aparición de una figura clave en la vida del actor chileno: su madre, Isabel Luco Morandé. Según revelaron fuentes cercanas al entorno familiar, la empresaria chilena manifestó su profundo malestar tras el descargo público de la actriz, que incluyó graves acusaciones personales contra su expareja y una disputa legal por la tenencia y traslado internacional de los hijos en común.

La controversia se desató luego de que Suárez publicara en sus redes sociales un extenso mensaje en el que calificó a Vicuña como “el papá del año”, denunciando situaciones de presunta negligencia, infidelidades y problemas personales del actor. Entre las acusaciones más resonantes, afirmó que su ex pareja “se la pasa encerrado en el baño con sus adicciones” y que durante su convivencia la dejó sola al cuidado de los hijos mientras él viajaba por compromisos laborales o personales.

En medio de este panorama, la reacción de Luco Morandé fue contundente. Según informó Paula Varela en Intrusos, la empresaria está “furiosa” por la exposición pública de su hijo y por el riesgo que, según su visión, implicaría para sus nietos trasladarse a Turquía junto a Suárez y Mauro Icardi. De acuerdo con el entorno del actor, la madre de Vicuña temía que los niños, frente a una vida rodeada de lujos, “se marearan” y no quisieran regresar a la Argentina.

El vínculo entre Suárez y su exsuegra nunca fue cercano. Según recordó un periodista chileno en A la Tarde, la empresaria siempre desconfió de la actriz y cuestionó su compromiso con la familia. La desconfianza se habría acentuado tras la separación en 2021, cuando, según estas versiones, Isabel Luco Morandé tuvo un rol protagónico en la división de bienes de la pareja. Fue ella quien intervino en la venta de acciones familiares que Vicuña habría utilizado para comprar la casa en un barrio exclusivo de Zona Norte, una operación que terminó en polémica cuando, pocos días después de la compra, Suárez inició una nueva relación con Nicolás Furtado.

En el reciente conflicto por el viaje a Turquía, Luco Morandé habría alentado a su hijo a suspender el permiso judicial que habilitaba a Suárez a trasladar a los niños fuera del país. Según reveló Varela, el plan de la actriz incluía ya la elección de un colegio en Estambul, lo que sugería una mudanza gradual, más allá del carácter temporal que ella quiso darle públicamente a su viaje. Esa información habría generado inquietud en el entorno familiar del actor, que considera que el arraigo de los niños está en Buenos Aires.

Mientras tanto, Vicuña atraviesa este momento contenido por sus amigos más cercanos. Según informaron en Intrusos, el actor se encuentra “encerrado” en su casa, visiblemente afectado por el conflicto y la exposición mediática. Amigos íntimos lo visitaron para brindarle apoyo emocional en medio de la crisis.

En el plano judicial, la decisión de revocar el permiso fue respaldada por la versión que indica que Suárez tenía intenciones de radicarse en Turquía junto a Icardi, quien debe reincorporarse a los entrenamientos del Galatasaray. La actriz, por su parte, negó públicamente que su viaje tuviera carácter permanente y explicó que se trataba de una visita breve por compromisos laborales y familiares. “Voy un par de días y vuelvo a buscarlos de todos modos. Tengo una reunión importante, no es que me voy para siempre como dicen”, explicó en declaraciones televisivas desde el aeropuerto de Ezeiza.

La reacción de Isabel Luco Morandé también está vinculada con el bienestar emocional de sus nietos. Según detallaron fuentes cercanas a la familia a Paula Varela, la empresaria considera que el entorno que Suárez podría ofrecerles en Turquía, lejos de su escuela, amigos y familiares paternos, afectaría su estabilidad. Además, teme que la convivencia con el entorno mediático e internacional de Icardi genere una sobreexposición que perjudique el desarrollo cotidiano de los niños.

Las tensiones entre Suárez y Luco Morandé no son nuevas. En 2022, tras la ruptura con Vicuña, surgieron versiones que señalaban a la madre del actor como una de las principales opositoras a la relación. Incluso se habló de conflictos previos vinculados a la vida económica de la familia, cuando el actor habría tomado decisiones financieras importantes sin su consentimiento. Aquella distancia inicial nunca logró recomponerse y hoy parece haberse profundizado con el actual enfrentamiento.

El conflicto también impactó en el entorno más amplio. Nicolás Cabré, padre de la hija mayor de Suárez, habría alcanzado un acuerdo con Vicuña para que los hijos de ambos permanezcan en la Argentina. Según reveló la periodista Carmela Bárbaro, Cabré cambió su postura inicial y consensuó con Vicuña un criterio común: proteger la estabilidad escolar y familiar de los niños, evitando una mudanza definitiva a Estambul.

En este contexto, Pampita, madre de otros hijos de Vicuña, tomó distancia del conflicto pero defendió públicamente al actor. En declaraciones difundidas por Yanina Latorre, expresó: “Benjamín es un padre amoroso, cariñoso, preocupado por sus hijos, presente, generoso”. Pampita pidió preservar el respeto dentro del entorno familiar y evitar que los conflictos de pareja perjudiquen a los menores.

En redes sociales, el conflicto entre Suárez y Vicuña continúa generando repercusiones. El futbolista Mauro Icardi, actual pareja de la actriz, compartió un mensaje enigmático que fue interpretado como un respaldo a Suárez y una crítica indirecta a Vicuña. “No todos los portales te llevan al paraíso, algunos te tiran directo al infierno”, publicó el deportista, sin mencionar a ninguno de los involucrados.